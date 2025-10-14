Erdogan a Meloni: "Dovrebbe smettere di fumare"

Lo scambio tra la premier e il presidente turco a Sharm el Sheikh: "Stai benissimo! Ma devi smettere di fumare". "Lo so. Ma rischierei di uccidere!". E Macron scoppia a ridere

Al vertice di Sharm el Sheikh va in scena un siparietto tra la premier Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I due si salutano, si stringono la mano, e poi Erdogan dice - in turco, e poi tradotto - a Meloni: "Stai benissimo! Ma devi smettere di fumare". La risposta: "Lo so. Lo so. Ma non voglio uccidere nessuno". Il presidente francese Emmanuel Macron assiste alla scena e ride.