Erdogan a Meloni: "Dovrebbe smettere di fumare"
Lo scambio tra la premier e il presidente turco a Sharm el Sheikh: "Stai benissimo! Ma devi smettere di fumare". "Lo so. Ma rischierei di uccidere!". E Macron scoppia a ridere
Al vertice di Sharm el Sheikh va in scena un siparietto tra la premier Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I due si salutano, si stringono la mano, e poi Erdogan dice - in turco, e poi tradotto - a Meloni: "Stai benissimo! Ma devi smettere di fumare". La risposta: "Lo so. Lo so. Ma non voglio uccidere nessuno". Il presidente francese Emmanuel Macron assiste alla scena e ride.
In piazza
Tel Aviv acclama Witkoff, Kushner e Ivanka: "Thank you President Trump"
Gli emissari del presidente americano annunciano il ritorno, lunedì, dei venti ostaggi vivi. Per due anni gli israeliani si sono riuniti per chiedere il rilascio. Ora sentono che avverrà e scelgono di fidarsi del piano per il medio oriente degli Stati Uniti. Applausi per gli inviati della Casa Bianca, fischi per Netanyahu
L'editoriale dell'elefantino
Macronismo in crisi, ma anche il gollismo non si sente tanto bene
la tregua in medio oriente
Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump
Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Trump prepara la sua visita in Israele per celebrare un accordo fragile. Restano i dubbi sul rispetto degli impegni da parte di Hamas e sul futuro della Striscia