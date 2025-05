Il primo discorso di Merz al Bundestag

Nel suo primo intervento il cancelliere tedesco traccia la rotta del governo: “Da un’unione più stretta dell’Europa nascerà una nuova forza”. La difesa delle libertà al fianco di Ucraina e Israele, senza se e senza ma

Traduciamo ampi stralci del primo discorso pronunciato dal neocancelliere Friedrich Merz al Parlamento tedesco, mercoledì 14 maggio.

"Responsabilità per la Germania”: questo è il titolo che noi, Cdu/Csu e Spd, abbiamo dato al nostro accordo di coalizione per la 21a legislatura del Bundestag tedesco. “Responsabilità per la Germania” significa: come nuovo governo federale ci metteremo al servizio del nostro paese e di tutti i suoi 84 milioni di cittadini. (...) Vogliamo governare per garantire nuova sicurezza e, soprattutto, per difendere con risolutezza la nostra libertà dai suoi nemici. Vogliamo governare per rinnovare la promessa di “prosperità per tutti”. E vogliamo governare per creare coesione laddove rischiamo di perderla. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un cambiamento di politica sotto molti aspetti. (...)

Sapete che il mio gruppo parlamentare e io, in qualità di leader dell’opposizione, non eravamo d’accordo con tutte le decisioni prese dal governo precedente. Ciò non è insolito in una democrazia. Ma una cosa ci è chiara. Lei, Olaf Scholz, e il suo governo avete guidato la Germania attraverso periodi di crisi straordinari. La loro risposta alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina è stata rivoluzionaria e storica. Per questo, oggi e da questo stesso luogo, vorremmo ringraziarvi e riconoscervi ancora una volta in questa Camera e in tutto il paese! (...)



Non inganniamoci sulla portata della sfida: 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale e nel 35esimo anno della riunificazione tedesca, la nostra libertà è attaccata più che mai dagli oppositori e dai nemici della nostra democrazia liberale. La Russia ha infranto tutte le regole che hanno caratterizzato la nostra convivenza in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale e, soprattutto, dalla fine della divisione dell’Europa. Da oltre tre anni le truppe russe seminano il caos in Ucraina, uccidendo e assassinando quotidianamente donne e bambini, civili e soldati. La guerra ha causato anche centinaia di migliaia di vittime tra i russi. Questa terribile guerra e il suo esito non determineranno solo il destino dell’Ucraina. L’esito di questa guerra determinerà se la legge e l’ordine continueranno a prevalere in Europa e nel mondo, oppure se prevarranno la tirannia, la forza militare e il puro diritto del più forte. In Ucraina è in gioco nientemeno che l’ordine pacifico dell’intero continente. In questo momento storico di decisione, l’Europa deve essere più unita che mai. In quanto Governo federale, concentreremo le nostre energie nel far compiere all’Europa un grande passo avanti in un momento in cui, come continente, dobbiamo rivalutare e difendere la nostra posizione nel mondo. (...)



La mia prima settimana in carica mi ha portato a Kyiv, insieme ai miei colleghi Emmanuel Macron, Keir Starmer e Donald Tusk. Ciò che ci unisce tutti è il desiderio di una pace giusta, duratura e sostenibile in Ucraina, il prima possibile. Tre principi mi guidano nel mio cammino. Innanzitutto continuiamo a sostenere fermamente l’Ucraina attaccata. L’ho nuovamente assicurato al presidente Zelensky durante la mia visita a Kyiv lo scorso fine settimana. Una cosa è chiara: non siamo parte in causa in una guerra e non vogliamo diventarlo. Ma non siamo neanche terzi estranei o mediatori neutrali, per così dire, tra i fronti.

Non ci devono essere dubbi sulla nostra posizione: senza se e senza ma, dalla parte del popolo ucraino e quindi dalla parte di tutti i popoli in Europa che si impegnano per la democrazia e lo stato di diritto, che vogliono vivere in libertà e in società aperte. In secondo luogo, la nostra assistenza all’Ucraina resta uno sforzo congiunto di europei, americani e altri amici e alleati, nel nostro interesse. Chi pensa che la Russia si accontenterebbe di una vittoria sull’Ucraina o dell’annessione di parti del paese si sbaglia. Basti pensare agli avvelenamenti e agli omicidi avvenuti in numerose città europee, tra cui la nostra capitale; guardiamo agli attacchi informatici contro la nostra infrastruttura dati; si osservi la distruzione fisica di molti cavi dati e sottomarini, apparentemente sempre ad opera della cosiddetta flotta ombra: guardate gli atti di spionaggio e sabotaggio e la disinformazione sistematica della nostra popolazione! Si tratta in gran parte del lavoro del governo russo e dei suoi collaboratori, anche qui. Ci opponiamo pertanto con la massima determinazione, unità e, soprattutto, prontezza a difenderci, a tutti questi tentativi di dividere e destabilizzare l’Europa e le nostre democrazie. E infine, in terzo luogo, questo atteggiamento è incompatibile con una pace dettata e con la sottomissione a fatti creati militarmente contro la volontà dell’Ucraina. Negli ultimi giorni ho parlato due volte al telefono con il presidente Trump. Sono grato per il suo sostegno all’iniziativa per un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Un simile cessate il fuoco potrebbe aprire una finestra che renderebbe possibili negoziati di pace. E’ di fondamentale importanza che l’occidente politico non si lasci dividere, ed è per questo che farò ogni sforzo per continuare a realizzare la massima unità possibile tra i nostri partner europei e americani. Allo stesso tempo, noi stessi dobbiamo e continueremo ad ampliare le nostre capacità di difesa e la nostra prontezza difensiva.

Siamo guidati dal principio: dobbiamo essere in grado di difenderci per non doverci difendere. Da decenni chiamiamo questo principio “deterrenza”. E sono poche le lezioni della storia che possono essere applicate al presente con la stessa precisione di questa. Perché questa lezione è questa: la forza scoraggia gli aggressori. La debolezza, d’altro canto, invita gli aggressori. Il nostro obiettivo è una Germania e un’Europa così forti insieme da non dover mai ricorrere alle armi. Per raggiungere questo obiettivo, dovremo assumerci maggiori responsabilità all’interno della Nato e dell’Ue. (...) Adempiremo ai nostri obblighi senza riserve, nel nostro interesse e nell’interesse di questa grande Alleanza del Nord Atlantico che, come nessun’altra, rappresenta la libertà e la pace nella parte del mondo in cui abbiamo la fortuna di vivere. (...)



Osserviamo che ci sono elementi di rivalità sistemica nelle azioni di politica estera della Cina. Guardiamo con preoccupazione alla crescente vicinanza tra Pechino e Mosca. Solleciteremo fermamente la Cina a contribuire alla risoluzione della guerra in Ucraina. Integreremo la nostra politica nei confronti della Cina a livello regionale. Una regione indo-pacifica stabile, libera e sicura è di grande importanza per la Germania e l’Unione Europea. La libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali rientrano nei nostri interessi economici e di politica estera. Ecco perché ci impegneremo molto in questa regione. Perché l’ordine internazionale sta cambiando profondamente. E’ sempre più caratterizzato dalla rivalità tra sistemi e dalla politica delle grandi potenze. Abbiamo imparato che dobbiamo diversificare le nostre catene di fornitura e ridurre le dipendenze unilaterali. Per il governo federale questo significa anche: dobbiamo approfondire ed espandere le nostre partnership in tutto il mondo. Ecco perché vogliamo investire nelle relazioni con le economie dinamiche dell’Asia, che si tratti di India, Giappone o Indonesia. Promuoveremo inoltre la cooperazione con i nostri vicini meridionali dell’Africa.

Allo stesso tempo – e questo è importante per me – faremo tutto il possibile, insieme alla Francia e a tutti gli altri stati membri dell’Unione europea, per approfondire ulteriormente il mercato interno europeo. Dopotutto, l’Unione europea è di gran lunga il mercato più importante per le nostre aziende. Pertanto, come nel caso della difesa, anche qui vale quanto segue: da un’unione ancora più stretta dell’Europa nascerà una nuova forza. (...)

Signore e signori, Abbiamo anche la responsabilità di garantire l’esistenza continua della società aperta. La libertà nella quale viviamo insieme in questo paese è la più grande eredità che ci è stata data. E’ anche la più grande forza futura di cui disponiamo. Uno dei compiti fondamentali di ogni governo federale è garantire la continua esistenza della libertà nel nostro paese. (...) Agiremo con decisione contro i nemici della nostra democrazia e non ci lasceremo sfuggire alcun dettaglio. Soprattutto dichiareremo guerra all’intollerabile antisemitismo che, in forme vecchie e nuove, si manifesta ogni giorno nelle strade e nella sfera pubblica tedesca, perfino nel campo dell’arte e della scienza. Questo dovrebbe farci vergognare. Responsabilità verso la nostra storia: la Germania deve essere un rifugio sicuro per gli ebrei. In questo contesto, vorrei dire qualche parola su Israele: lunedì, alla presenza del presidente israeliano Isaac Herzog, abbiamo ripercorso 60 anni di relazioni diplomatiche con lo stato di Israele. Quel giorno, durante la cerimonia, il presidente federale Steinmeier parlò di un miracolo. Sì: il riavvicinamento diplomatico e, a maggior ragione, il partenariato che esiste da diversi decenni tra Germania e Israele, sono un miracolo. Ma è anche un dono dello stato di Israele, della società israeliana, che noi della Repubblica Federale non avremmo potuto sperare. Per la Repubblica federale di Germania ciò significa che l’esistenza e la sicurezza di Israele sono la nostra ragion d’essere. Il 7 ottobre questa responsabilità storica è diventata ancora una volta molto concreta. Quel giorno Israele venne attaccato nel modo più barbaro. I sopravvissuti all’Olocausto hanno visto i loro cari tenuti in ostaggio da Hamas. Vorrei quindi dire ai nostri amici israeliani: siamo fermamente dalla parte di Israele. Ciò include anche il nostro impegno per una rapida pace nella regione. Ci auguriamo che i negoziati per il cessate il fuoco abbiano successo e che sia possibile il rilascio di tutti gli ostaggi, compresi i cittadini tedeschi, ancora tenuti prigionieri da Hamas. E sosteniamo e ci aspettiamo tutti gli sforzi per fornire una migliore assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, di cui vediamo le sofferenze, in particolare quelle dei bambini, delle donne e degli anziani. Siamo convinti che la ricostruzione di Gaza senza Hamas e la prospettiva di una soluzione a due stati, per quanto remota possa sembrare oggi, rimangano la migliore possibilità di pace e sicurezza per Israele e i suoi vicini.

Cari colleghi,

Ho già parlato della responsabilità verso una società aperta. La responsabilità verso una società aperta significa anche riconoscere che negli ultimi anni la nostra società è stata travolta da una migrazione in gran parte incontrollata. Tuttavia lo dico chiaramente: la Germania è un paese d’immigrazione: lo è stato, lo è e lo sarà anche in futuro. (...) Ma gli sviluppi degli ultimi dieci anni hanno anche dimostrato che abbiamo consentito un’immigrazione incontrollata eccessiva e un’immigrazione di personale poco qualificato nel nostro mercato del lavoro e, soprattutto, nei nostri sistemi di sicurezza sociale. Ora ne traiamo le conclusioni. Stiamo regolamentando l’immigrazione, con più restrizioni, più respingimenti, più controlli, più rimpatri. (...) Permetteremo l’integrazione, ma la esigeremo anche. Perché anche e soprattutto laddove le persone vivono insieme in libertà, è necessario che vi sia un orizzonte di valori comune e un linguaggio comune. (...)

Signore e signori, Voglio dire al Bundestag tedesco e ai cittadini del nostro paese: possiamo superare tutte le sfide, non importa quanto grandi siano, con le nostre forze. Non esiste problema che non possiamo risolvere, almeno temporaneamente. Non è dovuto a influenze o eventi esterni, ma a noi stessi. Il nostro paese ha tutte le forze per andare di nuovo avanti. (...) Per il nuovo inizio che ora ci attende, spero che tutti noi in Germania, a Nord, a Sud, a Est e a Ovest, dimostriamo una capacità che abbiamo già dimostrato più volte: la capacità di prendere in mano la nostra vita e il nostro futuro con coraggio e con le nostre forze. Vogliamo creare delle buone condizioni affinché le persone possano convivere in Germania. Stiamo aprendo nuove strade, ma rimaniamo affidabili e aperti al dialogo. Se lavoriamo tutti insieme, individualmente e come paese, possiamo avere successo. Voglio fare tutto ciò che posso come cancelliere nei prossimi anni: al meglio delle mie capacità e con tutte le mie forze, per responsabilità nei confronti della Germania.

Grazie!