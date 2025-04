La post-verità di Trump

La teoria sulla fuga dal laboratorio del Covid serve solo a criticare la precedente leadership americana, in un continuo riferimento alle “bugie” e al “grande complotto” confermati (secondo la logica trumpiana) dalla grazia concessa da Biden a Fauci

In una strana e inedita pagina pubblicata l’altro ieri sul sito ufficiale della Casa Bianca, corredata da una foto della figura intera di Donald Trump tra le parole “Lab” e “Leak”, si legge che tutte le precedenti dichiarazioni ufficiali sull’origine del Covid – tra cui quelle di Anthony Fauci, responsabile della pandemia durante l’Amministrazione Biden – secondo le quali il virus sarebbe emerso da un mercato di Wuhan attraverso un salto di specie sarebbero false. La teoria della fuga di laboratorio è stata sostenuta da diverse agenzie d’intelligence occidentali: a fine gennaio, sotto la nuova leadership di John Ratcliffe, anche la Cia aveva spostato la sua posizione ufficiale sull’origine della pandemia del 2020, mettendosi su posizioni “più favorevoli” a quelle della fuga dal laboratorio di livello 4 della città di Wuhan. Nessun paese è mai riuscito però ad arrivare a una conclusione certa: il motivo è che la Repubblica popolare non ha mai aperto davvero a un’indagine internazionale indipendente per capire con esattezza l’origine del virus del Covid, e pure le inchieste compiute da organizzazioni sovranazionali sono state sempre manipolate da Pechino.

Dunque le conclusioni a cui sono arrivate le agenzie d’intelligence americane ed europee (a metà marzo c’era stato un rapporto dell’agenzia di spionaggio esterno tedesca) si basano su una percentuale di probabilità, e non su certezze granitiche. L’Amministrazione Trump ha scelto invece un’altra strategia in cui la probabilità diventa certezza, e soprattutto diventa l’occasione per accusare la precedente leadership americana, in un continuo riferimento alle “bugie” e al “grande complotto” confermati, secondo la logica trumpiana, dalla grazia concessa da Biden a Fauci. Ma così facendo si rischia soltanto di annacquare ancora di più le responsabilità che la Cina ha nei confronti del mondo, senza un’accusa scientifica e confermata oltre ogni ragionevole dubbio, e minare la credibilità americana su una pagina tragica della storia umana.