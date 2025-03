L'Onu dimentica i fratellini Bibas, strangolati e mutilati da Hamas

Il Palazzo di vetro esclude i fratellini israeliani trucidati dai terroristi di Gaza dal rapporto sui bambini vittime di guerra. I loro manifesti sono cancellati nelle città occidentali, mentre le ong che provano a ricordarli al Consiglio per i diritti umani vengono interrotte

Ci sono i negazionisti dell’Olocausto. Ci sono i negazionisti del 7 ottobre, per i quali Hamas non ha commesso alcuna atrocità. Ora ci sono anche i negazionisti dei Bibas.

Il rapporto annuale delle Nazioni Unite sui bambini nelle zone di conflitto, la cui pubblicazione è prevista per giugno 2025, non cita i nomi di Kfir e Ariel Bibas, assassinati in prigionia a Gaza e i cui corpi sono stati restituiti a Israele in una bara. Neanche i dodici bambini uccisi da un razzo di Hezbollah a Majdal Shams vengono menzionati. Gerusalemme è rimasta scioccata dall’ipocrisia delle Nazioni Unite e ha deciso di non collaborare con il rapporto. Il rapporto afferma che le forze di sicurezza israeliane “hanno rapito una ragazza palestinese”, omettendo Kfir e Ariel Bibas.

Le Nazioni Unite avevano già celebrato la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo con una mostra nell’atrio del loro edificio a New York, ma senza alcun riferimento alle vittime israeliane del terrorismo. D’altronde, “Hamas non è un gruppo terroristico per noi… è un movimento politico”, ha detto Martin Griffiths, sottosegretario generale per gli Affari umanitari e coordinatore degli aiuti delle Nazioni Unite. Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, per il quale il 7 ottobre non era avvenuto “dal nulla”, aveva già incluso Israele nella lista nera dei paesi e delle organizzazioni che danneggiano i bambini nelle zone di conflitto. La lista, redatta da Virginia Gamba, comprende Isis, al Qaida, Boko Haram e l’unica democrazia del medio oriente.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha appena tenuto un “incontro di dialogo interattivo” con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, sul suo ultimo rapporto intitolato “L’obbligo di garantire responsabilità e giustizia”. Secondo le regole delle Nazioni Unite, alle ong accreditate è consentito parlare di persona o tramite video al Consiglio e hanno a disposizione un minuto e trenta secondi. Il Touro Institute on Human Rights and the Holocaust, guidato dalla professoressa Anne Bayefsky, è una di queste ong accreditate dalle Nazioni Unite. Ma alla professoressa Bayefsky non è stato permesso di terminare il suo discorso che aveva così iniziato: “Ora il mondo lo sa. I selvaggi palestinesi hanno assassinato il bambino di nove mesi Kfir”. A questo punto, il presidente del Consiglio Jürg Laube l’ha interrotta. Bayefsky ha tentato di continuare il suo discorso: “Ariel e la loro giovane madre, Shiri Bibas, sono stati uccisi a mani nude. I barbari palestinesi hanno mutilato i loro piccoli corpi”. Però le ong che accusano Israele di “genocidio”, “apartheid” e “pulizia etnica” non sono mai interrotte all’Onu.

Ora sappiamo cosa significano i poster dei Bibas cancellati nelle città occidentali. L’Università di Harvard ha appena licenziato un dipendente sorpreso a strappare i manifesti dei bambini Bibas. Jonathan Tuttle è stato filmato mentre rimuoveva i manifesti durante una manifestazione di Harvard Out of Occupied Palestine il 3 marzo. Il poster di Ariel Bibas raffigurato con il volto oscurato dalla vernice e da una caricatura di Hitler era già apparso a Harvard. I manifesti dei Bibas sono stati vandalizzati anche al Cedarvale Park di Toronto: una svastica nera è stata disegnata sulla fronte di Kfir e sulla guancia di suo fratello, Ariel. In un manifesto di Kfir Bibas hanno scritto: “La testa è ancora attaccata”. I murales dei Bibas sono stati deturpati a Londra. Dede Bandaid e Nitzan Mintz, la coppia di artisti che ha lanciato la campagna con i volti degli israeliani deportanti dai terroristi a Gaza, hanno detto: “Se questa fosse una campagna per cani o gatti dispersi, nessuno oserebbe strappare le loro foto. Ma sono ebrei? Dunque, nessun problema”. Specie all’Onu.