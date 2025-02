Galline in affitto negli Stati Uniti

Il prezzo alto delle uova tormenta l’America in vari modi. Ma non dipende né dal wokismo né dalla concorrenza straniera: è la combinazione tre influenza aviaria e le normative che restringono gli spazi di allenamento

Visto che per ora Donald Trump non riesce a mantenere la promessa sul prezzo delle uova da abbassare, per non ridursi a essere rapinati (in senso metaforico) o a rapinare (in senso letterale), gli americani si sono messi ad affittare galline. Così si spiega il boom negli Stati Uniti e in Canada di “Rent the chicken”, la multinazionale con sede in Pennsylvania che era nata per rifornire i contadini, ma che ormai viene contattata da persone con la minima disponibilità di un cortile. “Portiamo un pollaio con due o quattro galline ovaiole nel cortile di qualcuno. Due galline depongono circa una dozzina di uova a settimana e quattro galline depongono circa due dozzine di uova a settimana”, spiega la cofondatrice Jenn Tompkins. Solitamente l’affitto dura sei mesi, con la possibilità di rinnovare il contratto o di restituire i polli alla fine del periodo.

E’ diventato un investimento di fronte al terribile e finora inarrestabile rincaro delle uova che secondo alcune analisi ha contribuito alla protesta anti inflazione che ha portato Trump alla Casa Bianca. In Florida una dozzina di uova è arrivata a 10,5 dollari, contro 1,93 dollari che era il prezzo medio nel 2022 e il 4,82 del 2023. Ma anche col nuovo presidente i prezzi continuano a galoppare, e il dipartimento dell’Agricoltura conferma che nel 2025 aumenteranno di almeno il 20 per cento. Questo perché il prezzo non dipende né dal wokismo né dalla concorrenza straniera, ma da una combinazione di influenza aviaria, che ha colpito 134 milioni di galline, e normative che restringono gli spazi di allevamento. Molti ristoranti si sono allora messi a fare prezzi da rapina: a Chicago, dove in un anno il costo di 125 dozzine di uova èpassato da 31 a 100 dollari, tutti i piatti con uova stanno venendo caricati di somme tra il mezzo dollaro e il dollaro. Qualcuno si è messo davvero a rapinare: in Pennsylvania è stato assaltato un camion che portava 100 mila uova, ormai arrivate a un valore di 40.000 dollari. Altri si sono messi polli certificati in casa.