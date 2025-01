La scollacciata fidanzata di Bezos all'Inauguration Day sarà sicuramente fan di Nietzsche

Melania incede come una regina, difesa da un abito accollato e soprattutto da un cappello a tesa larga, mentre Lauren Sánchez espone la mercanzia. Non sarebbe piaciuta a Hitchcock, ma forse al filosofo tedesco sì

Due parole: “Tits up”. Era l’ultimo consiglio della manager a Mrs. Maisel che stava per salire sul palcoscenico per il suo numero. “Tits up” – deve aver pensato Lauren Sánchez, fidanzata di Jeff Bezos, prima di esporre la mercanzia all’Inauguration Day. Peraltro in materia di tette c’era poca concorrenza, ma non si può mai sapere. Secondo Nietzsche “nessuna donna ha mai preso un raffreddore per un abito scollato”: lo scriveva nell’Ottocento, da allora il concetto di scollatura è diventato “reggiseno in vista”. Spiace solo per la figuraccia di quella banda di nerd – Mark Zuckerberg in testa, che aveva accanto la moglie Priscilla in golfino azzurro accollato – che non ha staccato gli occhi dalla scollatura durante la cerimonia.

Al cinema, la battuta sarebbe stata: “Perché tu non porti mai quel vestito e quei tacchi?”. La domanda che il marito rivolge alla consorte modestamente abbigliata, dopo avere visto Marilyn Monroe, nel film “Niagara”, fasciata in un abito rosso fuoco. “Perché bisogna essersi allenati da piccoli”, risponde la moglie sconsolata.

Melania incede come una regina, difesa da un abito accollato e soprattutto da un cappello a tesa larga: “Il suo muro di confine personale”, ha scherzato Jimmy Fallon. In effetti, l’approccio a scopo bacio del consorte è stato assai ridicolo. Con quei cappelli, anche con falde più ampie, riuscivano a baciarsi solo a Hollywood. Lei deve abbandonarsi all’indietro, e invece Melania era dritta sull’attenti. Poi uno si chiede sempre cosa indossino sotto quei cappotti, d’inverno a Washington con il vento gelido, e come facciano a non battere i denti. Fondotinta riscaldante, forse.

Melania vestita fino ai denti – più che un abito era una dichiarazione di guerra, e non ha più neppure la scusa di restare a New York per badare al piccolo Barron ormai più alto di lei – sarebbe piaciuta a Hitchcock, che detestava le donne “con il sesso stampato in faccia”. Preferiva le signore accollate. “Capaci però, senza preavviso, di sbottonarti i pantaloni in taxi” (avremmo voluto vedere la faccia di François Truffaut, mentre prendeva nota della frase per il suo libro).