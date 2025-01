Chi c'è (e chi manca) alla cerimonia di insediamento di Donald Trump

x Ivanka Trump (Foto Getty) Donald Trump Jr (Foto Getty) Barron Trump (GettyImages) La premier italiana Giorgia Meloni e il presidente argentino Javier Milei (Foto Getty) Han Zheng, vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese (Foto di Shawn Thew - Pool/Getty Images) Tim Cook, ceo di Apple (GettyImages) Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI Inc., al centro, con il pugile Jake Paul e il wrestler Logan Paul (Foto di Al Drago-Pool/Getty Images) Il senatore democratico della Pennsylvania John Fetterman (GettyImages) Theo Von 1 di 10

Sullo stesso argomento: La cerimonia di insediamento di Donald Trump in diretta

Dalle figure di spicco dell'imprenditoria americana ai principali leader della politica internazionale. Sono tanti gli ospiti illustri ad assistere alla cerimonia di investitura del 47° presidente statunitense Donald Trump presso la Rotonda all'interno di Capitol Hill, per via delle temperature rigidissime di questi giorni a Washington. L’ultima volta che un presidente americano aveva prestato giuramento al chiuso (sempre a causa del freddo) era il 1985, il secondo insediamento di Ronald Reagan. Il New York Times nota che le prime file sono state riservate alla famiglia di Trump, ai suoi ricchi sostenitori e ai membri del suo governo. Nelle ultime 72 ore c'è stato un tentativo furioso da parte dei principali donatori di entrare nella Rotonda piuttosto che essere relegati alla Capital One Arena. Chi ha pagato 1 milione di dollari per sostenere l'insediamento di Trump, vuole assistere alla storia da vicino. Tra coloro che hanno ottenuto un posto oggi c'è Miriam Adelson, una delle responsabili finanziarie per l'insediamento e una delle principali donatrici del Gop. In prima fila spuntano alcuni degli uomini più ricchi del mondo (con rispettive consorti) come il magnate dei casinò di Las Vegas Phil Ruffin e poi le star della tecnologia Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietaio del Washington Post, Mark Zuckerberg, numero uno di Meta e ovviamente Elon Musk, ceo di Tesla e Space X, nominato dal tycoon come capo del dipartimento per l’efficienza governativa. Fra i presenti, c'è anche Tim Cook, amministratore delegato di Apple e Sundar Pichai, quello di Google. Rupert Murdoch, il magnate che controlla la Fox Corporation, è tra i boss dei media di vecchia data presenti nel pubblico. In alcune foto si vedono anche Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI Inc., chiacchierare con il pugile Jake Paul e il wrestler Logan Paul. Altman, donatore democratico di lunga data, sta cercando di riaccreditarsi e trovare un posto nell'amministrazione Trump. Tra gli altri ospiti "inconsueti" c'è anche Theo Von (il cui nome completo è Theodor von Kurnatowski), un comico con i capelli arruffati diventato podcaster, nello stile di Joe Rogan. Trump gli ha rilasciato un'intervista.

Diversi governatori repubblicani sono stati relegati nella sala sotterranea del centro visitatori. Tra questi c'è il governatore della Florida Ron DeSantis, un ex rivale politico e critico di Trump che sembrava tornato nelle grazie del presidente. Lì giù c'è anche il governatore della Georgia Brian Kemp, che Trump ha criticato per essersi rifiutato di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. Sembra che la vecchia guardia del potere governativo sia stata fagocitata dai nominati da Trump e dai suoi sostenitori, nota il New York Times. Il senatore democratico della Pennsylvania John Fetterman indossa pantaloncini da ginnastica e una felpa con cappuccio, come è sua abitudine. Ma è una dichiarazione in più oggi. Fetterman ha recentemente fatto visita a Trump a Mar-a-Lago, il primo senatore dem a farlo, ed "entrambi hanno detto cose molto carine l'uno dell'altro", scrive il Nyt. Presente anche il sindaco di New York Eric Adam.

Oltre ai figli del neopresidente, Ivanka e Donald Trump Jr, alla cerimonia ci sono anche la premier Giorgia Meloni, il presidente dell'Argentina Javier Milei e Han Zheng, vicepresidente della Repubblica popolare cinese. Oltre ad altre figure di spicco della politica americana, come l'ex presidente della Camera Newt Gingrich, Callista Gingrich, l'ex presidente della Camera John Boehner, Debbie Boehner e l'ex presidente della Camera Kevin McCarthy. Presenziano all'interno del Campidoglio degli Stati Uniti, anche gli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Clinton e Bush erano entrambi raggiunti dalle loro mogli, Hillary Clinton e Laura Bush, mentre Michelle Obama non è presente. Alcuni membri del Congresso, come Nancy Pelosi e Alexandria Ocasio-Cortez, avevano detto che non avrebbero partecipato. Rudolph Giuliani è dentro. Oksana Markarova, l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, è fuori.

Il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo cattolico dell'arcidiocesi di New York, ha pronunciato la preghiera di apertura della cerimonia. Sul palco è salito anche il predicatore protestante Franklin Graham, che è anche un sostenitore di Vladimir Putin.