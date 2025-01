Il presidente della Corea del sud Yoon è stato arrestato

Centinaia di agenti hanno fatto irruzione nella residenza del presidente sotto impeachment. Ora i giudici hanno 48 ore di tempo per chiedere di convalidare l'arresto. Su di lui pende l'accusa di insurrezione e alto tradimento per aver imposto la legge marziale il 3 dicembre scorso

Dopo settimane di stallo, questa mattina il presidente della Corea del sud Yoon Suk-yeol è stato arrestato per aver imposto la legge marziale nel paese il 3 dicembre scorso. Poco prima dell'alba centinaia di agenti hanno fatto irruzione nella residenza presidenziale a Hannam-dong, nella capitale Seul, e dopo averlo preso lo hanno scortato con un lungo corteo di automobili nere fino agli uffici dell'agenzia anti corruzione, dove è stato interrogato. Nella storia della Corea del sud è la prima volta che un presidente in carica viene arrestato.

L'irruzione nella residenza di Yoon è stata disposta dopo che la Corte costituzionale sudcoreana ha avviato un'indagine per la sua destituzione a causa del suo tentativo (fallito) d'introdurre la legge marziale. Yoon è accusato di insurrezione e alto tradimento. Dopo l'episodio, nei suoi confronti era stata avviata anche la procedura di impeachment e il presidente era stato sospeso dall'incarico.

"Lo Stato di diritto in Corea del Sud è completamente crollato", ha detto Yoon in un video messaggio di tre minuti che ha registrato e diffuso dopo l'arresto. Ha detto che l'inchiesta nei suoi confronti "è illegale" e che non si è voluto opporre all'arresto per evitare "un disgustoso bagno di sangue".

Già il mese scorso ci fu un tentativo di arresto: il team dell’Ufficio per le indagini sulla corruzione dei funzionari di alto livello si è presentato alla sua residenza con un mandato d’arresto, ma dopo circa sei ore di stand off, con un centinaio di investigatori e di poliziotti fuori dal cancello principale della residenza di Yoon, l’unità è stata costretta a rinunciare al fermo.

Ora il presidente potrebbe essere tenuto in custodia per settimane. Come spiega Ap, l'agenzia anti-corruzione, che sta conducendo l'indagine insieme alla polizia e all'esercito per stabilire se la dichiarazione di legge marziale di Yoon equivalesse a un tentativo di insurrezione, ha 48 ore per richiedere un ordine del tribunale per un arresto formale. Se non lo fa, Yoon verrà rilasciato. Se Yoon viene formalmente arrestato, gli investigatori possono estendere la sua detenzione a 20 giorni prima di trasferire il caso ai pubblici ministeri per l'incriminazione.

Per il Partito democratico sudcoreano, la principale forza d'opposizione, l'arresto del deposto presidente Yoon Suk-Yeol "è il primo passo verso il ripristino dell'ordine costituzionale, della democrazia e dello stato di diritto". Da più di un mese in Corea del Sud si sono svolte manifestazioni dell'opposizione per chiedere l'arresto e le dimissioni del presidente.

