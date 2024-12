Le proteste e la calma del giorno dopo in Corea del sud. Il racconto da Seul

Il giorno dopo lo scandalo politico i monumenti sono presidiati dalla polizia, in tutta la città si stanno svolgendo raduni e manifestazioni nonostante il clima estremamente sereno. Questa apparente contraddizione non è una novità in Corea del sud e dimostra ancora una volta la partecipazione della società civile e la polarizzazione che ha portato a uno scontro difficile da sanare per i leader politici. Il racconto della nostra inviata a Seul.

