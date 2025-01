È morto Jean-Marie Le Pen

Il fondatore del Front national e padre di Marine aveva 96 anni. E' stata una delle figure più controverse della politica francese

E' morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen. Fondatore del partito politico di estrema destra Front National, Le Pen è stato deputato all'Assemblea nazionale e per più legislature all'Europarlamento. E' il padre di Marine Le Pen, che ha ereditato da lui la guida del Front National prima che diventasse il Rassemblement National, il partito dell'ultra destra francese, il cui attuale presidente è Jordan Bardella.

Le Pen è famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici e reazionarie, che lo hanno spesso portato a dichiarazioni controverse, e per aver richiesto forti politiche di rafforzamento della legge, tra cui la reintroduzione della pena di morte, forti restrizioni sull'immigrazione da paesi extraeuropei e ritiro della Francia, o maggiore indipendenza dall'Unione europea. Per via delle sue posizioni sempre più radicali nel 2015 Jean-Marie venne espulso dal Fn. Tanto che nel 2017 aderì al partio neofascista Alleanza per la pace e la libertà guidato dall'ex leader di Forza Nuova Roberto Fiore.

La notizia della sua morte è stata confermata dalla stessa famiglia Le Pen.

Dall'archivio del Foglio

