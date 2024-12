Joe Biden grazia il figlio Hunter

Il presidente americano tradisce la sua promessa di non concedere la grazia a Hunter Biden poco prima della scadenza del suo mandato. Hunter è stato condannato per accuse legate al possesso di armi e si era dichiarato colpevole di evasione fiscale

Domenica il presidente americano Joe Biden ha concesso la grazia piena e incondizionata al figlio Hunter, una decisione controversa che tradisce la sua promessa di non usare i poteri presidenziali per proteggere il suo unico figlio, condannato per reati legati alle armi nel Delaware e dichiaratosi colpevole di evasione fiscale in California.

Usando la sua autorità esecutiva nei giorni finali della sua presidenza, Biden ha sollevato la nube legale che incombeva su suo figlio da diversi anni. Sebbene il presidente si fosse impegnato più volte a non graziare o commutare le sentenze di Hunter Biden per reati federali, molti vicini a lui si aspettavano che la grazia sarebbe arrivata, data la lealtà del presidente verso la sua famiglia. La mossa arriva anche in un momento in cui Biden affronterà poche conseguenze politiche, dato che è un'anatra zoppa e gli elettori hanno già emesso il loro verdetto sulla sua amministrazione rimandando Donald Trump in carica.

In una lunga dichiarazione di domenica sera, rilasciata proprio mentre si preparava a partire per l'Africa, il presidente ha affermato che suo figlio è stato “perseguito selettivamente e ingiustamente”. Ha dichiarato di non aver interferito con i casi, ma ha insistito sul fatto che sono stati portati avanti a causa di pressioni politiche sui procuratori federali.

“Nessuna persona ragionevole che esamini i fatti relativi ai casi di Hunter può giungere a una conclusione diversa da quella che Hunter è stato scelto solo perché è mio figlio, e questo è sbagliato”, ha dichiarato. “C'è stato uno sforzo per distruggere Hunter, che è rimasto sobrio per cinque anni e mezzo, anche di fronte ad attacchi incessanti e a procedimenti giudiziari selettivi. Cercando di distruggere Hunter, hanno cercato di distruggere me, e non c'è motivo di credere che la cosa si fermerà qui. Quando è troppo è troppo”.

Biden ha detto di essere giunto alla decisione nel fine settimana, che ha coinciso con la riunione della famiglia a Nantucket, nel Massachusetts, per il giorno del Ringraziamento. Gli avvocati di Hunter Biden questo fine settimana hanno anche organizzato una difesa pubblica, pubblicando sabato un documento di 52 pagine intitolato “L'accusa politica di Hunter Biden”.

“Credo nel sistema giudiziario, ma, dopo averci riflettuto, credo anche che la politica abbia infettato questo processo e abbia portato a un errore giudiziario”, ha dichiarato Biden nella sua dichiarazione, rilasciata poco dopo che la notizia della sua decisione è stata riportata per la prima volta da NBC News. “Spero che gli americani capiscano perché un padre e un presidente abbiano preso questa decisione”.

Secondo il testo della grazia, essa si applica a tutti i reati che Hunter Biden “ha commesso o potrebbe aver commesso o a cui ha preso parte nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 1° dicembre 2024”. Domenica sera Hunter Biden ha anche rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea il suo recupero dalla dipendenza e la sua sobrietà. “Ho ammesso e mi sono assunto la responsabilità dei miei errori durante i giorni più bui della mia dipendenza - errori che sono stati sfruttati per umiliare e svergognare pubblicamente me e la mia famiglia per sport politico”, ha dichiarato.

“Nella fase della dipendenza ho sprecato molte opportunità e vantaggi”, ha aggiunto. “Nel recupero possiamo avere l'opportunità di fare ammenda, ove possibile, e di ricostruire la nostra vita se non diamo mai per scontata la clemenza che ci è stata concessa. Non darò mai per scontata la clemenza che mi è stata concessa oggi e dedicherò la vita che ho ricostruito ad aiutare chi è ancora malato e soffre”.

Hunter Biden è stato condannato a giugno da una giuria federale del Delaware per aver mentito su un modulo per l'acquisto di armi nel 2018, barrando una casella in cui dichiarava di non fare uso di droghe illegali, e per aver poi posseduto illegalmente l'arma per 11 giorni mentre consumava droga.

Separatamente, a settembre si è dichiarato colpevole di nove accuse fiscali federali, un'ammissione dell'ultimo minuto che è arrivata poco prima dell'inizio della selezione della giuria per il processo in California.

Entrambi i casi sono stati perseguiti dal consulente speciale David Weiss, nominato per preservare l'indipendenza dei casi da un dipartimento di Giustizia supervisionato dal padre di Hunter Biden.

Biden non è il primo presidente a graziare membri della famiglia e altre persone a loro vicine alla scadenza del mandato. Il presidente Bill Clinton, il giorno in cui ha lasciato il suo incarico, ha graziato il fratellastro Roger Clinton per le condanne per spaccio di cocaina del 1985. Trump ha graziato Charles Kushner, padre di Jared Kushner, genero di Trump, nel dicembre 2020, poco dopo aver perso la sua candidatura per la rielezione.

Charles Kushner, un immobiliarista del New Jersey, si era dichiarato colpevole di false dichiarazioni alla Commissione elettorale federale, manomissione di testimoni ed evasione fiscale. Sabato Trump, ora presidente eletto, ha dichiarato che avrebbe nominato Charles Kushner ambasciatore degli Stati Uniti in Francia.

La condanna di Hunter Biden per possesso di armi comportava una potenziale pena detentiva, anche se secondo alcuni analisti legali era relativamente improbabile visto che si trattava di un criminale alle prime armi che aveva posseduto la pistola per soli 11 giorni e non l'aveva mai usata. Ma le accuse fiscali erano più gravi e, poiché il verdetto di colpevolezza nel caso delle armi ha reso Hunter Biden un criminale, la sentenza avrebbe potuto essere più severa.

Quando Hunter Biden si è dichiarato colpevole a settembre, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Mark Scarsi gli ha chiesto in aula se avesse capito che una dichiarazione di colpevolezza avrebbe potuto comportare fino a 17 anni di carcere e multe fino a 1,3 milioni di dollari. Biden ha risposto di sì e, durante la lettura di ogni accusa, ha ripetuto che si dichiarava colpevole. La sentenza per ciascuno dei casi era prevista per le prossime due settimane, e domenica sera gli avvocati di Hunter Biden hanno depositato i documenti in California e nel Delaware per avvisare i giudici della grazia e chiedere loro di archiviare il caso.

Il processo per possesso di armi ha messo in mostra alcuni dei momenti più brutti e difficili della vita di Hunter Biden: la figlia Naomi, ad esempio, ha testimoniato il modo in cui l'uso di droghe ha turbato il loro rapporto. Il processo ha messo in luce il dolore della famiglia dopo la morte del fratello di Hunter, Beau, avvenuta nel 2015, che ha spinto Hunter in una profonda spirale di tossicodipendenza.

La questione della grazia al figlio è stata difficile per Biden sia dal punto di vista personale che politico, in parte perché una delle accuse principali dei Democratici a Trump è che abbia cercato di manipolare il sistema giudiziario a proprio vantaggio. Ma Biden ha voluto essere protettivo nei confronti del figlio, in una vita segnata da tragedie familiari. Hunter e Beau sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale del 1972 che ha ucciso la madre e la sorellina. Beau è morto di cancro al cervello nel 2015.

Biden ha dichiarato pubblicamente più volte che non avrebbe graziato o commutato la pena di Hunter. Nei giorni successivi al processo per possesso di armi da fuoco nel Delaware, mentre il presidente partecipava al vertice del G7 Italia, ha ribadito che si fidava delle deliberazioni della giuria che aveva giudicato colpevole suo figlio e che non avrebbe concesso la grazia. Mentre Biden si allontanava dal palco, gli è stato anche chiesto se avrebbe ridotto la sua gravità commutando la pena del figlio. “No”, ha risposto Biden.

L'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha ribadito questa decisione in diverse occasioni. “No”, ha detto ai giornalisti sull'Air Force One, subito dopo la dichiarazione di colpevolezza di Hunter Biden nel caso delle tasse in California. “È ancora un no deciso”. “La nostra risposta è ancora valida”, ha ripetuto il 7 novembre. “È un no”.

Il fatto di non aver interferito nel sistema giudiziario è stato a lungo un punto d'orgoglio per il presidente. Molti nella cerchia dei Biden sostengono che i procuratori non avrebbero mai perseguito Hunter in modo così aggressivo se suo padre non fosse stato il presidente. A un certo punto le due parti erano vicine a un accordo di patteggiamento, che però è saltato nell'agosto del 2023 a causa del controllo di un giudice e delle lamentele dei repubblicani.

Il complesso rapporto tra padre e figlio è stato uno dei temi costanti della presidenza Biden. Quando nell'aprile 2019 l'ex vicepresidente annunciò che si sarebbe candidato contro Trump, Hunter Biden era ancora nel pieno della sua dipendenza. Durante la campagna elettorale, Hunter era spesso visto come un peso e divenne un bersaglio frequente di Trump, che prendeva in giro il candidato democratico chiedendo: “Dov'è Hunter?”.

Ma durante la presidenza di Biden, il figlio - che ha superato la sua dipendenza, si è risposato e ha avuto un figlio - è emerso come una fonte di conforto per il presidente. Hunter Biden è apparso al fianco del padre nei momenti di esultanza, come il suo viaggio in Irlanda, e in quelli di difficoltà, quando ha spiegato perché stava abbandonando la sua candidatura alla rielezione in un discorso nello Studio Ovale.

Tuttavia, gli avversari politici di Biden hanno continuato a perseguire Hunter e ad accusarlo di illeciti finanziari durante gran parte della sua presidenza. Due commissioni parlamentari a guida repubblicana hanno trascorso anni a indagare su Hunter, la cui carriera imprenditoriale aveva a lungo beneficiato del nome del padre.

Domenica sera Trump ha scritto sui social media che la grazia è “un abuso e un errore di giustizia!”.

Lo stesso Hunter Biden ha ampiamente difeso le sue azioni, ma ha anche affermato di aver avuto “scarso giudizio” esponendo in alcuni casi il padre ad attacchi politici, come ad esempio facendo parte del consiglio di amministrazione di Burisma, una società energetica ucraina, nel periodo in cui il padre era l'uomo di punta del presidente Barack Obama sull'Ucraina.

Le incriminazioni federali sono arrivate dopo una lunga indagine del dipartimento di Giustizia sugli affari di Hunter Biden quando suo padre era vicepresidente, un periodo che i repubblicani hanno citato come prova di un'ampia corruzione nella famiglia Biden. Non è emersa pubblicamente alcuna prova che suggerisca un comportamento illecito da parte di Joe Biden.

Il rappresentante James Comer (R-Kentucky), che in qualità di presidente della Commissione di supervisione della Camera ha avviato indagini sulla famiglia Biden, ha ridicolizzato la decisione e ha affermato che “il presidente Biden e la sua famiglia continuano a fare tutto il possibile per evitare le responsabilità”.

I democratici si sono divisi, con l'ex procuratore generale Eric Holder che ha affermato che la grazia era giustificata perché la maggior parte dei procuratori degli Stati Uniti non avrebbe perseguito tali crimini. Ma il governatore Jared Polis (D-Colorado) ha detto che, pur comprendendo il desiderio del presidente di aiutare suo figlio, “questo è un pessimo precedente che potrebbe essere abusato dai presidenti successivi e che purtroppo macchierà la sua reputazione”. “Hunter si è procurato da solo i problemi legali che ha affrontato”, ha scritto sui social media, "si può simpatizzare con le sue difficoltà, pur riconoscendo che nessuno è al di sopra della legge, né un presidente né il figlio di un presidente".

