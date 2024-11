Perché la Commissione Von der Leyen parte già così debole

La nuova squadra di Ursula ha ottenuto 370 voti favorevoli (a luglio il bis ne aveva ottenuti 401). E' il peggior risultato per una nuova Commissione da quando il Parlamento europeo vota sull'investitura. Frutto di settimane di tensione all'interno della maggioranza pro-europea

La commisione di Ursula von der Leyen è stata approvata dal Parlamento europeo con 370 voti a favore. Non un risultato straordinario per la presidente della Commissione che a luglio era stata confermata da 401 deputati europei. Sul numero complessivo dei deputati del Parlamento europeo, Von der Leyen e la sua nuova squadra hanno ottenuto poco più del 51 per cento dei voti: il peggior risultato di una nuova commissione europea da quando il Parlamento vota sull'investitura. E' il risultato di mesi di tensioni e soprattutto di una frammentazione sempre più forte della maggioranza pro-europea.