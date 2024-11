Tutto quello che c'è da sapere sulla notte elettorale

Gli orari della chiusura dei seggi in ogni stato e quanto ci vorrà per scoprire i risultati, in particolare negli stati in bilico

Potrebbero volerci giorni per scoprire chi ha vinto le presidenziali americane. I funzionari elettorali negli stati chiave in bilico stanno esortando gli americani ad avere pazienza mentre contano i risultati, un processo che varia da stato a stato perché ognuno ha leggi diverse sullo spoglio dei voti. I sondaggi mostrano una corsa presidenziale estremamente serrata e più le elezioni sono vicine, più tempo ci vorrà per conoscere l'esito. Nelle ore e nei giorni successivi alla chiusura dei seggi, gli stati iniziano a pubblicare risultati non ufficiali che i notiziari usano per prevedere i vincitori. Gli stati stessi non dichiarano i vincitori fino a settimane dopo, una volta che i conteggi dei voti sono stati esaminati e certificati. Nel 2020, i media hanno stabilito che Joe Biden aveva vinto la presidenza quattro giorni dopo le elezioni. Gli stati indecisi che hanno impiegato più tempo allora potrebbero essere di nuovo lenti quest'anno: Pennsylvania, Arizona e Nevada. Se la corsa dovesse essere serrata, altri stati potrebbero aggiungersi alla lista. Oltre alle restrizioni legali relative al momento in cui i funzionari possono contare le schede elettorali per corrispondenza, anche le lunghe file ai seggi elettorali a fine giornata possono rallentare lo spoglio, poiché gli elettori in coda all'orario di chiusura possono comunque votare. E poi ci sono le schede degli elettori all'estero e di quelli nell'esercito, che a volte arrivano dopo il giorno delle elezioni, insieme alle schede provvisorie emesse dagli elettori la cui ammissibilità è in dubbio. Nelle elezioni molto serrate, l'esito non è chiaro finché queste ultime schede non vengono conteggiate. Ecco uno sguardo ai sette stati in bilico e gli orari in cui ci si può aspettare i risultati.

Pennsylvania

In Pennsylvania i seggi chiuderanno alle due di notte, ora italiana. Nel 2020, è stato chiamato lo stato per Biden il sabato dopo il giorno delle elezioni. I funzionari elettorali prevedono che il conteggio richiederà diversi giorni anche quest'anno. A differenza di molti stati, lì i funzionari non sono autorizzati a iniziare a elaborare le schede per corrispondenza prima dell'una (ora italiana) del mattino del giorno delle elezioni. Il processo è laborioso. Gli addetti devono controllare che gli elettori abbiano fornito tutte le informazioni necessarie, quindi rimuovere le schede dalle buste, dispiegarle, assicurarsi che non siano state danneggiate e inserirle nei tabulatori di voto. La Pennsylvania ha delle regole arcane che possono portare a contestazioni sulle schede. Le schede per corrispondenza devono essere inserite in una busta segreta che viene poi inserita in una busta postale. Le buste devono essere correttamente datate. Se ci sono degli errori, le schede potrebbero non essere conteggiate.

Arizona

Alle tre di notte, ora italiana, chiuderanno i seggi in Arizona. Quattro anni fa, Fox News e Associated Press hanno chiamato la vittoria di Biden in Arizona la notte delle elezioni, in una mossa che altri hanno definito prematura. La maggior parte delle reti ha atteso giorni per stabilire se Biden avesse vinto lo stato. Questa volta, i risultati non ufficiali potrebbero di nuovo richiedere così tanto tempo. L'Arizona consente ai funzionari elettorali di esaminare le schede elettorali anticipate non appena le ricevono, ma molti elettori aspettano il giorno delle elezioni per consegnarle. C'è preoccupazione che quest'anno in Arizona ci voglia ancora più tempo per contare i voti, dato che la scheda è insolitamente lunga. Nella contea di Maricopa, la contea più popolosa dello stato, le elezioni e le domande della scheda si estendono su due pagine anziché su una, il che significa che elettori e funzionari dovranno inserire il doppio dei fogli di carta nelle macchine per il conteggio dei voti quest'anno. Ciò aumenta le possibilità di inceppamenti della carta che rallentano il conteggio dei voti.



Nevada

In Nevada i seggi chiuderanno alle 4 di notte, ora italiana. Il voto si svolge in gran parte per posta e il segretario di stato Cisco Aguilar ha consigliato alle contee di iniziare a conteggiare le schede non appena aprono i seggi il giorno delle elezioni, anziché dopo la chiusura, come è accaduto in passato. Il giorno delle elezioni, dopo che l'ultimo elettore ha votato, il segretario di stato darà alle contee il via libera per pubblicare i totali di tutte le schede di persona e di tutte le schede per posta che arriveranno prima di quel giorno. Ciò che rimarrà saranno le schede di persona del giorno delle elezioni e i voti per posta che arriveranno quel giorno o più tardi. I totali dei seggi del giorno delle elezioni inizieranno a uscire stasera, ma è improbabile che vengano completamente resi noti prima della settimana. La maggior parte degli stati richiede che le schede vengano restituite entro il giorno delle elezioni, ma il Nevada conta le schede per corrispondenza senza timbro postale che arrivano fino a tre giorni dopo il giorno delle elezioni e quelle con timbro postale fino a quattro giorni dopo il giorno delle elezioni. Ciò crea incertezza su quando saranno noti i risultati, soprattutto in un'elezione serrata. Il secondo giorno più importante per ricevere le schede per corrispondenza in Nevada è in genere il giorno dopo le elezioni.

Georgia

All'una di notte chiuderanno i seggi in Georgia. Le reti televisive hanno dato la vittoria di Biden in Georgia il venerdì successivo alle elezioni del 2020. I funzionari elettorali prevedono che quest'anno lo spoglio sarà più rapido. Gli ufficiali elettorali possono esaminare le schede per il voto per corrispondenza non appena arrivano e possono iniziare a contarle alle 13 del mattino (ora italiana) del giorno delle elezioni. Un'ora dopo la chiusura dei seggi, programmata per l'una di notte ora italiana, i funzionari elettorali statali hanno in programma di pubblicare i conteggi di tutte le schede per corrispondenza elaborate e delle schede anticipate. Il voto anticipato è stato molto popolare quest'anno e più della metà degli elettori registrati ha già espresso il proprio voto. I funzionari stimano che la maggior parte dei conteggi del giorno delle elezioni della contea saranno pubblicati prima delle sei di mattina di mercoledì, ora italiana. Pubblicheranno anche il numero totale di schede votate quel giorno, il che consentirà al pubblico di sapere quante schede restano da contare. Alcuni ritardatari impiegheranno più tempo, tra cui probabilmente la contea di Fulton, la giurisdizione più grande dello stato, che quest'anno gestirà una nuova struttura di conteggio.

Michigan

I seggi in Michigan chiuderanno alle due di notte ora italiana. Nel 2020 è stato chiamato per Biden il giorno dopo l'Election Day. Quest'anno, il segretario di stato Jocelyn Benson ha detto che si aspetta di avere risultati non ufficiali per lo stato entro la fine della giornata di mercoledì al più tardi. Quest'anno, le comunità di grandi e medie dimensioni hanno iniziato a elaborare le loro schede elettorali per posta la scorsa settimana; le comunità con meno di 5.000 residenti possono elaborarle lunedì. Tutte le giurisdizioni conteggeranno i voti il ​​giorno delle elezioni. Nel 2022, il Michigan ha approvato una misura che consente il voto anticipato di persona. Chi vota in questo modo inserisce le proprie schede nei tabulatori, proprio come farebbe il giorno delle elezioni. Ciò significa meno lavoro per gli impiegati il ​​giorno delle elezioni e dovrebbe aiutare ad accelerare lo spoglio.

Wisconsin

Alle 3 di notte chiuderanno i seggi nel Wisconsin. Nel 2020, lo spoglio nel Wisconsin è stato completato la mattina presto del giorno dopo le elezioni ed è stato dichiarato lo stato favorevole a Biden quel pomeriggio. Gli ufficiali elettorali non possono contare le schede elettorali anticipate per corrispondenza e di persona prima del giorno delle elezioni, il che può causare ritardi nello spoglio. Milwaukee, roccaforte democratica e città più grande dello stato, dovrebbe essere una delle ultime città dello stato a comunicare i risultati completi, perché ha bisogno di tempo per contare le schede e spedirle per posta presso la sua struttura di conteggio centrale. Il direttore elettorale di Milwaukee prevede di avere risultati non ufficiali completi dopo le sei di mattina ora italiana. Alcune altre giurisdizioni dello stato potrebbero comunicare i loro risultati dopo.

Carolina del Nord

All'una e mezza chiuderannoi seggi nella Carolina del nord. In passato lo stato ha comunicato la maggior parte dei risultati in tempi relativamente rapidi e potrebbe fornire indizi preliminari su come Trump e Harris si comporteranno a livello nazionale. Il conteggio procede più velocemente in North Carolina, poiché i funzionari elettorali possono rimuovere le schede per posta dalle loro buste e inserirle nei tabulatori settimane prima del giorno delle elezioni. Conteggiano i risultati il ​​giorno delle elezioni, ma non possono annunciarli prima della chiusura dei seggi all'una e mezza, ora italiana. I funzionari elettorali comunicheranno prima i totali delle schede elettorali inviate per posta e in un secondo momento i totali di coloro che hanno votato in anticipo, di persona o il giorno delle elezioni. A causa dei danni causati dall'uragano Helene, alcuni distretti elettorali dovranno chiamare i risultati delle elezioni anziché consegnare loro le chiavette di memoria del computer. Ciò potrebbe rallentare la comunicazione dei risultati in alcune contee.

Patrick Marley, Amy Gardner

Yvonne Wingett Sanchez e Colby Itkowitz hanno contribuito a questo rapporto.

Copyright Washington Post