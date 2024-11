Guida ai 7 swing states, gli stati in bilico decisivi nelle elezioni americane

Pennsylvania, Georgia, Carolina del Nord, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada saranno determinanti nel voto di martedì. Come si sono spostate le tendenze negli anni e le aree da guardare con attenzione

Le elezioni del 2024 negli Stati Uniti si preannunciano vicine come le ultime due elezioni: proprio come nel 2016, il Collegio elettorale del 2020 è stato deciso per meno di un punto percentuale nello stato decisivo della Pennsylvania. Le medie dei sondaggi negli ultimi giorni non mostrano né l'ex presidente Donald Trump né la vicepresidente Kamala Harris in testa in nessuno dei sette più importanti swing states nel 2024 per più di due punti: questo suggerisce che sono tutti in gioco. Ma gli stessi stati non sono un monolite. Il Washington Post ha analizzato le ultime tre elezioni in ogni stato, identificando i blocchi di voto che potrebbero essere più importanti.

Pennsylvania

Nessuno stato incombe più della Pennsylvania sulle elezioni del 2024. Non solo è il più grande premio elettorale tra gli stati in bilico, ma è stato anche lo stato decisivo nel 2020, e il vincitore potrebbe aver bisogno di conquistare solo altri due stati in bilico per assicurarsi i 270 voti elettorali necessari per vincere la presidenza.

Nel 2016, Trump è diventato il primo candidato repubblicano alla presidenza a vincere in Pennsylvania dal 1988. Ha vinto con meno di 50.000 voti, ma ha guadagnato in gran parte dello stato, raddoppiando all'incirca i margini dei repubblicani del 2012 nelle città rurali e di medie dimensioni. Nel 2020, Biden ha riportato lo stato ai Democratici facendo meglio di Hillary Clinton nelle aree urbane e nei sobborghi, come Philadelphia e Pittsburgh, i due maggiori centri di voto dello stato. Trump ha mantenuto la maggior parte dei suoi guadagni nelle città di medie dimensioni e ha guadagnato ulteriormente nelle aree rurali, ma non è stato sufficiente. Nel 2024, Philadelphiia e Pittsburgh saranno ancora una volta fondamentali. Non meno importanti, tuttavia, sono le piccole città e le contee rurali della Pennsylvania. Trump ha quasi conquistato lo stato nel 2020 ampliando i suoi margini in queste aree, soprattutto nel tratto rurale delle contee tra Pittsburgh e Harrisburg.

Area metropolitana di Philadelphia

2012 Obama di 616.000 voti 2016 Clinton di 664.000 voti 2020 Biden di 764.000 voti

E' l'area più democratica dello stato e i sobborghi di Philadelphia hanno registrato alcune delle maggiori oscillazioni nel 2020, spostandosi di quattro punti percentuali verso Biden. La città di Philadelphia, invece, si è spostata modestamente verso Trump, anche se Biden ha comunque vinto nettamente. Il primo dato è dovuto al ruolo che gli elettori bianchi e con un'istruzione universitaria hanno svolto nell'appoggiare il Partito democratico nel 2020, mentre il secondo potrebbe essere meglio spiegato dalla deriva degli elettori della classe operaia verso il Partito repubblicano, cosa che abbiamo visto accadere a Philadelphia almeno dalle elezioni presidenziali del 2012. Nel 2024, i sobborghi saranno ancora una volta particolarmente significativi, dato che hanno votato più democratici nel 2020 che nel 2016 o nel 2012. I democratici sperano che queste aree continuino a spostarsi verso di loro, mentre cercano di evitare ulteriori perdite nella stessa Philadelphia.

Area metropolitana di Pittsburgh

2021 Romney per 14.000 voti 2016 Trump per 58.000 voti 2020 Trump per 30.000 voti

Il quadro nel secondo centro elettorale più grande dello stato è stato opposto a quello di Philadelphia. Le aree più urbane della contea di Allegheny si sono spostate verso Biden, mentre le vicine contee suburbane sono andate marginalmente a favore di Trump, cosa insolita a livello nazionale. Parte della spiegazione sta nel fatto che, a differenza di Philadelphia, i maggiori sobborghi di Pittsburgh sono in gran parte contenuti nella stessa contea, Allegheny. E le contee periferiche più distanti, al di fuori di Pittsburgh, sono più simili a contee più piccole e rurali rispetto ai sobborghi di Philadelphia. Quello che è successo nell'area di Pittsburgh nel 2020 è un buon promemoria del fatto che “periferia” è un termine ampio che si può applicare a molti tipi diversi di aree con dati demografici diversi, ma che in generale rappresentano una sfida per Trump.

Il tratto tra Pittsburgh e Harrisburg

2012 Romney per 61.000 voti 2016 Trump per 98.000 voti 2020 Trump per 108.000 voti

Molte delle maggiori oscillazioni dello stato sono state verso i democratici nel 2020, ma Trump ha quasi tenuto lo stato espandendo i suoi margini nelle piccole città e nelle aree rurali. Le contee rurali in tutto lo stato hanno dato a Trump un guadagno di quasi 240.000 voti rispetto alla performance del Gop nel 2012, più grande dei guadagni dei democratici nelle aree urbane e suburbane messe insieme. Le contee chiave includono quelle tra Pittsburgh e Harrisburg, come le contee di Blair, Cambria, Clearfield e Franklin, che hanno una popolazione relativamente numerosa e hanno votato per Trump più di altre contee rurali. Se Trump riuscirà a far crescere i suoi margini in queste contee, potrebbe compensare il vantaggio dei democratici nei sobborghi.

Georgia

Nel 2020, nessuno stato in bilico ha avuto più consensi per i democratici della Georgia. Trump l'ha conquistata con oltre 200.000 voti nel 2016, mentre Biden l'ha conquistata con poco meno di 12.000 voti nel 2020.

La vittoria democratica è stata alimentata dai sobborghi di Atlanta, in rapida crescita, che sembrano aver ridisegnato lo stato. I democratici hanno vinto entrambi i seggi del Senato degli Stati Uniti in un ballottaggio all'inizio del 2021 e hanno mantenuto quello in palio nel 2022. C'è da chiedersi, però, se le cose continueranno ad andare nella direzione dei democratici. I repubblicani hanno ottenuto buoni risultati nel 2022, vincendo tutte le elezioni statali tranne quella per il Senato.

Nel 2016 i democratici hanno guadagnato molto terreno ad Atlanta e hanno conquistato i suoi sobborghi. Ma Trump è riuscito a compensare queste perdite urbane con la sua performance nelle piccole città e nelle aree rurali. La Georgia è stata molto più vicina di quanto non lo fosse nel 2012, ma ancora lontana dall'essere conquistata.

O almeno così sembrava. I margini erano stretti, ma nel 2020 la Georgia è diventata blu per la prima volta in quasi 30 anni. I democratici hanno accelerato i loro guadagni nei sobborghi e hanno recuperato parte del territorio che avevano perso nelle aree metropolitane di medie dimensioni. In totale, i democratici hanno guadagnato più di 300.000 elettori nelle periferie tra il 2012 e il 2020.

Tutti gli occhi saranno puntati ancora una volta sui sobborghi di Atlanta: ecco un elenco di quelli principali a cui prestare attenzione, insieme ad alcune contee rurali che potrebbero essere determinanti per capire se Trump può compensare i voti democratici nei sobborghi.

Atlanta

2012 Obama per 118.000 voti 2016 Clinton per 179.000 voti 2020 Biden per 243.000 voti

Sono cinque le contee principali che compongono l'area metropolitana di Atlanta, ma la più importante delle cinque è Fulton. Non solo perché è la più grande, ma anche perché nelle ultime elezioni ha regalato ai democratici enormi guadagni. Le città chiave sono Sandy Springs, Roswell e Johns Creek. Questi tre sobborghi benestanti, tutti a nord di Atlanta, sono tra le dozzine di città più grandi in termini di popolazione a livello statale e hanno tutti oscillato di 33 punti o più verso i democratici tra il 2012 e il 2020 – più grandi delle già ampie oscillazioni nei sobborghi vicini. In particolare, i democratici hanno ancora spazio per crescere, dato che le ultime due città – Roswell e Johns Creek – sono state conquistate con un margine di 10 punti o meno nelle ultime elezioni e potrebbero apparentemente conquistarne di più.

Contea di Clayton

2012 Obama di 67.000 voti 2016 Clinton di 66.000 voti 2020 Biden di 80.000 voti

Tra le cinque contee principali dell'area metropolitana di Atlanta, questa grande contea a sud, a forte connotazione nera, è degna di nota in quanto ha fornito ai democratici i guadagni minori negli ultimi anni. La Clinton ha vinto con meno voti di Barack Obama, prima che Biden ampliasse il margine di vittoria dei democratici nel 2020. I democratici non hanno molto spazio per crescere qui, dato che hanno già ottenuto circa l'85 per cento dei voti, ma vorranno eguagliare i margini del 2020 piuttosto che quelli del 2016.

Contea di Muscogee

2012 Obama di 15.000 voti 2016 Clinton di 13.000 voti 2020 Biden di 19.000 voti

Questa contea, che comprende Columbus e ha una popolazione per metà nera, ha mostrato spostamenti simili a quelli della contea di Clayton sia nel 2016 che nel 2020. A questa contea si sono aggiunte alcune contee rurali della “cintura nera” della Georgia, tra cui Dougherty, Lee e Sumter, che si sono spostate verso Biden. Se Trump non riuscisse a fare meglio qui e continuasse a perdere terreno nei sobborghi, è difficile che riesca a vincere la Georgia.

Contea di Bartow e di Carroll

2012 Romney di 34.000 2016 Trump di 39.000 2020 Trump di 47.000

Queste contee rurali relativamente popolose sono l'emblema dei guadagni di Trump in altre aree rurali dello stato. Ha ottenuto tra il 70 e l'80 per cento dei voti in queste contee e ha ottenuto 13.000 voti in più rispetto a Mitt Romney nel 2012.

Carolina del Nord

La Carolina del Nord potrebbe essere il più sorprendente swing state del 2024. È l'unico dei sette che ha favorito Trump nel 2020 e i democratici non lo vincono dal 2008.

Ma si tratta comunque di uno stato in bilico. In ognuna delle ultime tre elezioni, è stato deciso da meno di quattro punti – solo un punto nel 2020. Quest'anno, diversi sondaggi mostrano che il vantaggio di Trump in questo stato è inferiore a quello dell'Arizona e della Georgia, entrambi inaspettatamente finiti nella colonna dei democratici nel 2020. I rapidi cambiamenti nei modelli di voto dello stato lo rendono un vero e proprio jolly nella corsa del 2024.

Trump ha migliorato di due punti la vittoria di Romney nel 2012, facendo leggermente meglio nelle aree rurali, ma ha perso terreno in quasi tutti i principali centri abitati dello stato, comprese Charlotte e Raleigh, ricche di voti.

Quasi tutte queste tendenze si sono mantenute nel 2020, con la differenza che Biden ha perso un po' meno terreno nelle aree rurali rispetto alla Clinton e ha fatto meglio con gli elettori delle medie città e delle aree urbane. Non è stato sufficiente per vincere la Carolina del Nord, ma ha ridotto il divario da quattro punti nel 2016 a un punto nel 2020.

La grande domanda da porsi nel 2024 è se i democratici potranno continuare a guadagnare nelle aree urbane dello stato – soprattutto a Charlotte e Raleigh – e se questi guadagni saranno sufficienti a colmare i loro deficit altrove.

Raleigh e Charlotte

2012 Obama per 16.000 voti 2016 Clinton per 18.000 voti 2020 Biden per 33.000 voti

Queste aree presentavano una tendenza blu sia nel 2016 che nel 2020. Ciò significa che si sono orientate molto verso i democratici in entrambe le elezioni – una relativa rarità a livello nazionale. Il vantaggio dei democratici in queste aree è aumentato di 210.000 voti complessivamente nella Contea di Mecklenburg (Charlotte) e nella Contea di Wake (Raleigh) in queste due elezioni. Si tratta di un'oscillazione enorme in uno stato che è stato deciso con un margine inferiore sia nel 2016 che nel 2020. I consistenti guadagni dei democratici in queste contee, come è avvenuto anche nella più piccola contea di Durham, sembrano essere dovuti ai loro elettori numerosi e più istruiti.

Contea di Buncombe e di Swain

2012 Obama di 16.000 voti 2016 Clinton di 18.000 voti 2020 Biden di 33.000 voti

Buncombe e Swain sono due delle contee più popolose della Carolina del Nord occidentale e dovrebbero dire molto sull'impatto elettorale dell'uragano Helene, che ha colpito in modo sproporzionato le aree a tendenza repubblicana. Buncombe, che ospita Asheville, è il principale centro di voto democratico dell'area e nel 2020 ha oscillato verso i democratici molto più che nel 2016. In Swain, invece, Trump ha guadagnato voti in entrambe le elezioni. I repubblicani sperano che l'affluenza alle urne non cali in quest'area più ampia, come è successo dopo altri grandi uragani.

Contee di Robeson, Davidson e Randolph

2012 Romney di 52.000 voti 2016 Trump di 74.000 voti 2020 Trump di 92.000 voti

I guadagni di Trump nelle ultime due elezioni sono stati distribuiti tra le numerose contee rurali dello stato. Ma tre spiccano: Robeson, Davidson e Randolph. Robeson, in particolare, è interessante in quanto ex roccaforte democratica vicino a Wilmington che ha avuto una forte tendenza verso il Gop, pur comprendendo una delle popolazioni più eterogenee di qualsiasi altra contea degli Stati Uniti. Il Gop sotto Trump ha guadagnato 16.000 voti in due elezioni, oltre a 24.000 voti combinati nelle contee di Davidson e Randolph, nel centro dello stato.

Michigan

Tra gli swing states nel nord che compongono il “Blue Wall”, il Michigan potrebbe essere il territorio più fertile per i democratici, a giudicare dal loro successo nelle recenti gare statali e legislative statali. Nel 2020, lo stato ha rappresentato la più grande vittoria in bilico di Biden, con un vantaggio di 2,8 punti.

Nel 2016 Trump ha vinto per un sottile 0,2 punti, ma prima di allora il Michigan era diventato blu negli ultimi 30 anni e nel 2008 era il 13esimo stato più blu del paese. La domanda chiave delle elezioni del 2024 è se il 2016 sia stato un'aberrazione o se Trump abbia ridisegnato in modo più definitivo la mappa politica di questo paese.

Per ribaltare uno stato che Obama aveva vinto di nove punti nel 2012, Trump aveva bisogno di guadagnare praticamente ovunque. E ci è riuscito. Ha migliorato la performance di Romney in 68 contee su 73, quadruplicando il margine dei repubblicani nelle contee rurali dello stato. Trump è andato bene per un repubblicano anche nella contea di Genesee, che comprende Flint, nella contea di Wayne, che comprende Detroit, e in alcune contee periferiche vicino a Detroit.

Nel 2020, Biden ha ribaltato lo stato perché Trump ha perso terreno ovunque tranne che nelle aree più rurali. I piccoli guadagni democratici nel 2016 nella contea di Kent, che include Grand Rapids, e nelle contee suburbane di Washtenaw e Oakland sono diventati guadagni molto più grandi nel 2020. E i democratici hanno ottenuto i loro maggiori guadagni nelle aree più urbane, ottenendo 73.000 voti solo a Detroit e Grand Rapids.

Il Michigan è un terreno politico difficile da percorrere, poiché è meno diviso tra aree rurali favorevoli a Trump e aree urbane favorevoli ai democratici. Le città di medie dimensioni dello stato rappresentano inoltre una quota consistente dei voti in gioco, il che può portare a spostamenti più ampi. Ecco cosa potrebbe determinare un ritorno a Trump.

Detroit

2012 Obama di 382.000 voti 2016 Clinton di 290.000 voti 2020 Biden di 332.000 voti

Né Clinton nel 2016 né Biden nel 2020 sono riusciti ad avvicinarsi ai margini ottenuti da Obama nella contea di Wayne. Hanno perso rispettivamente 10 e 9 punti rispetto ai margini di Obama del 2012. I democratici potrebbero sentirsi meglio qui con un candidato nero in cima alla lista, ma i guadagni repubblicani con gli elettori della classe operaia incombono, così come le divisioni democratiche sulla guerra a Gaza. La Contea di Wayne ospita la popolazione arabo-americana più numerosa del paese, con quasi l'8 per cento che si identifica come avente origini mediorientali o nordafricane.

Contea di Oakland e di Macomb

2012 Obama di 69.000 voti 2016 Clinton di 6.000 voti 2020 Biden di 68.000 voti

Le storie di queste due contee suburbane fuori Detroit differiscono in modo significativo. Oakland, con una maggioranza di elettori laureati, ha dato a Biden il maggior guadagno nel 2020, ampliando i margini dei democratici di 54.000 voti rispetto al 2016. Tuttavia, Macomb, che ha una base molto meno istruita, ha dato a Trump i maggiori guadagni nel 2016 (65.000 voti), ma in realtà ha perso terreno nel 2020, mentre i democratici hanno ampliato la loro quota di voti nei sobborghi a livello nazionale. Oakland è il tipo di area che potrebbe continuare ad allontanarsi da Trump, ma la tenuta di Macomb dirà molto sulle prospettive di Trump.

Contea di Kent

2012 Romney di 23.000 voti 2016 Trump di 10.000 voti 2020 Biden di 22.000 voti

Biden ha fatto passare la seconda area metropolitana più grande dello stato da una vittoria di Trump di quasi 10.000 voti nel 2016 a un margine democratico di 22.000 voti nel 2020. Al di fuori della contea di Oakland, ha fornito i guadagni più consistenti ai democratici negli ultimi anni, grazie alla sua popolazione più urbana.

Penisola superiore

2012 Romney di 1.000 voti 2016 Trump di 6.000 voti 2020 Trump di 1.000 voti

Mentre Trump ha guadagnato nella stragrande maggioranza delle aree rurali a livello nazionale sia nel 2016 che nel 2020, alcune aree della Penisola superiore e della parte settentrionale della Penisola inferiore hanno invertito la tendenza nel 2020, tra cui le contee di Charlevoix ed Emmet, relativamente popolose, e la contea di Marquette, tradizionalmente blu, nella Penisola superiore. Queste contee si posizionano nel primo 20 per cento delle contee del Michigan per quanto riguarda gli elettori con istruzione universitaria, aprendo la porta nel 2024 alla possibilità di ulteriori guadagni democratici.

Arizona

Le elezioni del 2020 sono state solo le seconde dagli anni '40 in cui i democratici sono riusciti a conquistare l'Arizona. Biden ha vinto lo stato per 10.000 voti, nonostante nel 2012 fosse andato ai repubblicani per oltre 200.000 voti. La vittoria democratica è stata in gran parte alimentata dai grandi risultati ottenuti nella contea di Maricopa, con sede a Phoenix, dove risiedono circa 6 elettori su 10.

Tutti i segnali indicano che l'Arizona è ancora una volta in gioco, dato che i democratici hanno ottenuto risultati relativamente buoni nelle elezioni di metà mandato del 2022. Ma è possibile che il territorio non sia così favorevole. Nei sondaggi per il 2024, Trump è andato marginalmente meglio in Arizona che in altri swing states.

Nel 2016, Trump ha mantenuto il controllo dello stato, pur perdendo terreno in modo significativo a Maricopa e nella contea di Pima, sede di Tucson, e in altre città di medie dimensioni. Nel 2020, Trump ha effettivamente ampliato il suo vantaggio nelle aree rurali dello stato più di quanto avesse fatto nel 2016. Ma i democratici hanno continuato a guadagnare a Phoenix e Tucson, e questa volta è bastato poco per farli vincere.

La contea di Maricopa è così vasta che spesso è il punto focale delle campagne statali, perché può essere così decisiva. Ma per capire l'Arizona non basta una sola contea.

Maricopa

2012 Romney per 148.000 voti 2016 Trump per 45.000 voti 2020 Biden per 44.000 voti

Mesa, una città della contea di Maricopa – la terza più popolosa dello stato – è passata da una vittoria di 23 punti per il Partito repubblicano nel 2012 a una vittoria di 16 punti nel 2016 fino a una vittoria di 7 punti nel 2020. Se i democratici riuscissero a ribaltarla, sarebbe un buon segno per loro.

Contea di Pima

2012 Obama per 26.000 voti 2016 Clinton per 57.000 voti 2020 Biden per 97.000 voti

La più grande base di elettori dello stato al di fuori di Maricopa è la contea di Pima, che si è orientata verso i democratici ma meno di Maricopa. E' una contea di confine, dove i repubblicani sperano che l'afflusso di immigrati durante i primi giorni dell'Amministrazione Biden possa aiutarli a contrastare i guadagni dei democratici.

Contea di Yuma

2012 Romney per 5.000 voti 2016 Trump per 1.000 voti 2020 Trump per 4.000 voti

Questa contea rurale di confine è una delle poche nello stato a spostarsi verso i democratici nel 2016, per poi tornare verso i repubblicani nel 2020. (Anche altre due contee al confine, Cochise County e Santa Cruz County, hanno fatto lo stesso. Ma non si sono spostate tanto quanto Yuma e sono più piccole). La piccola città di San Luis, a maggioranza ispanica, potrebbe rappresentare l'apparente slancio del Gop tra gli elettori ispanici. San Luis ha favorito i democratici di almeno 76 punti sia nel 2012 che nel 2016, ma di soli 47 punti nel 2020. I sondaggi mostrano che Trump ha conquistato ben 4 elettori ispanici su 10, il che potrebbe rivaleggiare con il miglior risultato dei repubblicani tra loro da decenni (44 per cento nel 2004).

Contea di Mohave

2012 Romney per 30.000 voti 2016 Trump per 41.000 voti 2020 Trump per 54.000 voti

Trump ha aumentato i margini dei repubblicani in questa contea rurale nel nord-ovest dell'Arizona di oltre 11.000 voti in ciascuna delle sue elezioni. Si tratta di grandi guadagni per un'area rurale e potrebbe dimostrare se è in grado di continuare ad aggiungere voti in queste zone.

Wisconsin

Solo uno stato è stato deciso da meno di un singolo punto in entrambe le campagne di Trump, ed è il Wisconsin. Una sorpresa di Trump di 0,8 punti nel 2016 (o circa 23.000 voti) è diventata una vittoria di 0,6 punti per Biden nel 2020 (o circa 21.000 voti). Il Wisconsin ha meno voti elettorali (10) rispetto alla maggior parte degli altri stati indecisi, ma quei voti elettorali hanno avuto un valore sproporzionato nelle recenti elezioni.

In altre parole, è uno stato cruciale in bilico, ma è anche abbastanza insolito in quanto l'elettorato è più bianco e in gran parte rurale, ma i democratici in genere fanno un lavoro migliore nel competere per quei voti bianchi e rurali. Inoltre, i voti non si sono spostati tanto nei sobborghi qui come altrove, il che si è rivelato utile per Trump.

Trump ha vinto lo stato nel 2016 trasformando un piccolo vantaggio democratico nelle aree rurali nel 2012 in un enorme vantaggio repubblicano di quasi 200.000 voti. Ha anche guadagnato modestamente nelle aree urbane (leggi: Milwaukee) e nelle città di medie dimensioni. Ma lo spostamento rurale è stato uno dei più grandi nel paese.

Nel 2020, Biden ha riconquistato lo stato invertendo i guadagni di Trump a Milwaukee e nelle città di medie dimensioni, ottenendo 56.000 voti, mentre Trump ha ampliato solo modestamente il suo vantaggio rurale. I democratici hanno visto i loro maggiori guadagni nell'area di Green Bay e nella contea di Dane, quest'ultima sede di Madison e dell'Università del Wisconsin. Considerati gli spostamenti relativamente modesti nelle aree più popolose del Wisconsin e le dimensioni della sua popolazione rurale, le contee rurali rappresentano la maggior parte dell'interesse in questo caso, ma non l'intero affare.

Contea di Dane

2012 Obama per 132.000 voti 2016 Clinton per 147.000 voti 2020 Biden per 181.000 voti

La contea con i residenti più istruiti formalmente dello stato ha fornito i maggiori guadagni dei democratici sia nel 2016 che nel 2020, vincendo quasi 3 a 1 nell'ultimo anno. In totale, Biden ha ottenuto più di 75.000 voti nelle contee in cui almeno un terzo degli adulti aveva una laurea, mentre Trump ha ottenuto solo 32.000 voti nelle contee con popolazioni meno istruite.

Contea di Brown e Contea di Winnebago

2012 Obama di 1.000 voti 2016 Trump di 20.000 voti 2020 Trump di 14.000 voti

Trump ha fatto pendere queste contee relativamente popolose (la contea di Brown è la patria di Green Bay) in modo significativo a suo favore nel 2016, nonostante le loro popolazioni fossero tra le più istruite formalmente. È insolito, ma ha incarnato i suoi guadagni universali al di fuori delle aree di Milwaukee e Madison. Queste contee hanno avuto una tendenza leggermente arretrata verso i democratici nel 2020, ma la capacità di Trump di competere in questo genere di aree dirà molto sulle sue prospettive a livello statale.

Sobborghi di Milwaukee

2012 Romney per 133.000 voti 2016 Trump per 105.000 voti 2020 Trump per 97.000 voti

WOW è l'abbreviazione di tre contee suburbane attorno a Milwaukee: Waukesha, Ozaukee e Washington. Tutte e tre hanno avuto un andamento democratico nel 2016, le uniche oltre a Dane. Ma mentre Trump non è riuscito a limitare l'emorragia in molte altre aree suburbane del paese nel 2020, qui ci è riuscito, guadagnando persino a Washington. Limitare di nuovo le sue perdite qui sarà fondamentale.

Contea di Dodge

2012 Romney per 6.000 voti 2016 Trump per 13.000 voti 2020 Trump per 15.000 voti

Questa contea relativamente popolosa tra Milwaukee e Green Bay ha fornito il più grande guadagno rurale di Trump nel 2020 (oltre 2.000 voti), anche se i suoi guadagni rurali più ampi sono stati più limitati. Potrebbe rivelarsi un buon indicatore di come potrebbero andare le altre aree rurali dello stato.

Nevada

I democratici hanno flirtato con l'idea di trasformare il Nevada in uno stato più affidabile e democratico. Dopotutto, hanno vinto in ciascuna delle ultime quattro elezioni presidenziali, anche con doppie cifre nel 2008. Ma ciò che potrebbe significare guai per i democratici è che i loro margini si stanno restringendo. Sia nel 2016 che nel 2020, Trump ha mantenuto i suoi deficit a soli 2,4 punti, perdendo entrambe le elezioni per meno di 50.000 voti.

I sondaggi limitati che abbiamo quest'anno suggeriscono che sarà altrettanto competitivo nel 2024. I guadagni di Trump tra gli elettori della classe operaia e ispanici hanno reso questo un vero campo di battaglia.

Nel 2016, Clinton ha vinto in Nevada, ma Trump ha guadagnato terreno simile sia a Las Vegas che nelle aree più rurali dello stato. Non ha ottenuto risultati altrettanto buoni nelle città di medie dimensioni dello stato. Nel 2020, Biden ha ottenuto risultati migliori di Clinton sia nelle aree urbane che nelle città di medie dimensioni dello stato, ma i guadagni di Trump nelle aree rurali hanno ampiamente compensato tale miglioramento, mantenendo il margine pressoché invariato. Come nella vicina Arizona, gran parte del voto qui è in una contea: Clark, che ospita Las Vegas e quasi tre quarti dei cittadini del Nevada.

Contea di Clark

2012 Obama per 101.000 voti 2016 Clinton per 82.0000 voti 2020 Biden per 91.000 voti

I margini di vittoria dei democratici qui sono calati, da quasi 15 punti nel 2012 a 10,6 punti nel 2016 a 9,4 punti nel 2020. Ma Biden è comunque riuscito a ottenere molti più voti lì nel 2020 rispetto ai democratici nel 2016, grazie alla crescita della popolazione e all'elevata affluenza. I repubblicani vorrebbero continuare a ridurre quei margini, e ne hanno bisogno.

Contea di Washoe

2012 Obama di 7.000 voti 2016 Clinton di 3.000 voti. 2020 Biden di 11.000 voti

Trump stava per ribaltare questa contea, la seconda più grande del Nevada e sede di Reno, nel 2016 (Clinton la vinse con 1,2 punti di scarto), prima che Biden aumentasse il margine di vittoria dei democratici a 4,5 punti, più vicino alla performance di Obama nel 2012.

