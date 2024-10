Gli ultimi istanti di Yahya Sinwar. Tra le macerie e ferito lancia un bastone contro il drone delle Idf

L'esercito israeliano ha diffuso un filmato ripreso da un drone che mostra gli ultimi momenti del leader di Hamas Yahya Sinwar: solo, tra le macerie di in un appartamento di Gaza, con i muri divelti dai bombardamenti, seduto curvo su una poltrona coperta di polvere e con la testa e il viso nascosti da una kefiah. Il braccio destro di Sinwar sembra gravemente ferito ma questo non gli impedisce di afferrare un bastone con il sinistro e di lanciarlo in direzione del drone in avvicinamento. Poco dopo il leader di Hamas verrà ucciso dalle Idf.