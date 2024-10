Tory tutti a destra. La sfida sarà Badenoch vs Jenrick

Escluso a sorpresa il moderato James Cleverly, ex ministro dell’Interno. I conservatori puntano su Badenoch, favorita della base, e Jenrick, più vicino alla destra populista

I Tory si vedono come un partito di destra, non centrista. I deputati conservatori hanno eliminato a sorpresa l’ex ministro dell’Interno James Cleverly, il candidato più esperto e moderato, quello del partito da promuovere “con il sorriso”, dalla corsa per la leadership del partito. Sebbene avesse quasi raddoppiato i suoi voti martedì, arrivando a 39, ieri ne ha presi 37, finendo nettamente superato da Kemi Badenoch, che era terza ed è arrivata prima con 42 preferenze, e da Robert Jenrick, che ha avuto 41 voti. La decisione è stata accolta con stupore, anche perché i due rimanenti hanno entrambi scarsa esperienza e una certa tendenza alla dichiarazione controversa, e qualcuno sospetta che Cleverly sia finito vittima di giochi pericolosi per escludere Badenoch e abbia magari prestato a Jenrick alcuni dei suoi voti, realizzando un bell’autogol. “Purtroppo non era cosa”, ha commentato lo sconfitto, invitando il partito a essere unito contro “questo catastrofico governo laburista”.

Badenoch, quarantaquattrenne di origine nigeriana, bellicosa oppositrice della cultura woke, è la favorita della base e anche di un settimanale influente come lo Spectator, pronto a perdonarle le sue uscite infelici, tra cui quella molto citata secondo cui i sussidi di maternità sono “eccessivi”, e la vaghezza del suo programma in nome di un carisma e di un profilo che la rendono innovativa e potenzialmente vittoriosa, efficace all’opposizione e capace di crescere in vista delle prossime elezioni. Jenrick è quello che da subito si è messo a corteggiare attivamente l’elettorato di Nigel Farage a colpi di dichiarazioni sull’uscita dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo, sebbene fosse, fino a pochi mesi fa, una figura saldamente moderata. Il verdetto della base, nei sondaggi, è chiaro e Badenoch tra i due è la favorita e quella che, secondo i Tory, il governo laburista teme di più. Ora la parola passa ai tesserati, che si esprimeranno online prima dell’annuncio del successore di Rishi Sunak, il 2 novembre prossimo.