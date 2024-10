La deterrenza ripristinata da Israele dopo la raffica di missili iraniani

Lo stato ebraico sembra aver superato il trauma del 7 ottobre e aver ottenuto quella che gli strateghi militari chiamano "dominio dell’escalation" sull’Iran e i suoi proxy: colpendo i suoi avversari a volontà e subendo solo danni minimi in risposta. E ora si prepara a rispondere all'Iran

Dopo quasi un anno di sanguinosi combattimenti, Israele sembra aver superato il trauma del 7 ottobre e aver ottenuto quella che gli strateghi militari chiamano “dominio dell’escalation” sull’Iran e i suoi proxy: colpendo i suoi avversari a volontà e subendo solo danni minimi in risposta. Dopo aver decapitato Hezbollah in Libano la scorsa settimana, Israele si era preparato per un grande attacco di ritorsione iraniano. Ma poco dopo che l’Iran ha lanciato una raffica di circa 180 missili balistici martedì sera, il presidente Joe Biden ha detto ai giornalisti che “l’attacco sembra essere stato sconfitto e inefficace”.



Ci si aspetta che Israele aumenti a un altro livello la sua campagna contro l’Iran dopo la raffica di martedì notte, con quello che i funzionari informati dicono sarà un attacco militare. Ma Israele spera di evitare uno scontro totale – e sembra stia lavorando con gli Stati Uniti per elaborare una serie di sanzioni contro l’Iran, concentrandosi sul settore energetico, piuttosto che lanciare una grande raffica di missili contro Teheran.



In sintesi, Israele ha recuperato la supremazia militare che aveva perso quando i combattenti di Hamas sono penetrati oltre il confine di Gaza il 7 ottobre e hanno devastato i civili israeliani. Hamas è stato domato militarmente. Hezbollah è in difficoltà a causa dell’uccisione mirata del suo leader, Hassan Nasrallah, e della maggior parte dei suoi principali comandanti militari. E la raffica di ritorsione dell’Iran sembra essere stata assorbita da Israele senza grandi perdite.



“L’attacco iraniano è stato un fallimento totale”, ha detto un funzionario statunitense informato sui rapporti di intelligence di martedì. “L’Iran ha lanciato ancora una volta tutto ciò che aveva – quasi 200 dei suoi tanto decantati e un tempo temuti missili balistici, e ciò che rimane sono frammenti di parti di missili sparsi in tutto il medio oriente.” Guardando all’arco di questa guerra, possiamo vedere che Israele ha affrontato la rete di proxy dell’Iran a Gaza, in Libano e in Yemen – e finora è riuscito a resistere ai modesti sforzi di controattacco di Teheran. I critici hanno reagito con orrore alla violenza della campagna israeliana, e la condanna internazionale comporta un costo a lungo termine per Israele che sarà difficile da calcolare. Ma per gli stessi israeliani, la campagna crescente contro la rete dell’Iran sembra aver portato a una rinascita della fiducia in sé stessi del paese.



La storia del primo ministro Benjamin Netanyahu mostra una traiettoria simile. È passato da una profonda impopolarità – disprezzato da molti israeliani dopo il trauma del 7 ottobre – a un trionfo in tempo di guerra. L’Amministrazione Biden, dopo aver tentato e fallito di frenare Netanyahu e imporre un cessate il fuoco con Hamas e Hezbollah, sta ora aiutando il suo alleato a combattere l’assalto dell’Iran, con i cacciatorpediniere statunitensi che partecipano alla difesa contro i missili iraniani.



Un funzionario israeliano ha descritto così la situazione militare martedì sera: “Se non possiamo dissuadere i nostri nemici, non possiamo sopravvivere in questa regione. Il 7 ottobre ha distrutto questa deterrenza, e abbiamo visto i proxy attaccare, uno per uno, perché pensavano di poterla fare franca. “Questa visione della vulnerabilità israeliana è stata ora invertita”, ha detto il funzionario.



La campagna di Israele contro Hezbollah, sebbene devastantemente efficace, è derivata da una serie di opportunità tattiche impreviste, secondo fonti informate. Israele aveva sabotato segretamente la rete di comunicazioni di crisi di Hezbollah, composta da cercapersone e walkie-talkie, in preparazione di un’eventuale guerra totale con Hezbollah. Quel piano di sabotaggio è stato eseguito frettolosamente il mese scorso perché l’intelligence israeliana aveva visto segnali che Hezbollah stava controllando i sistemi di cercapersone e avrebbe potuto scoprire gli esplosivi nascosti, hanno detto le fonti. Era un caso di “usarlo o perderlo”.



Avviato l’attacco, Israele ha continuato a sfruttare le opportunità offerte dal disorientamento di Hezbollah, eliminando comandanti senior, lanciatori di missili e altre munizioni. Man mano che la campagna si intensificava la scorsa settimana, Israele ha appreso che Nasrallah avrebbe potuto spostare il suo quartier generale dai sobborghi meridionali di Beirut, che aveva mappato meticolosamente. Ancora una volta, si trattava di un dilemma di “usarlo o perderlo”.



Israele aveva preso in considerazione l’idea di colpire Nasrallah l’11 ottobre, pochi giorni dopo l’attacco, come rappresaglia immediata. Ma Israele si è tirato indietro allora – in parte a causa della pressione degli Stati Uniti, ma soprattutto a causa delle paure tra i principali leader israeliani che il paese traumatizzato non sarebbe stato in grado di assorbire raffiche di centinaia, forse migliaia, di razzi di Hezbollah. Un attacco contro Nasrallah è stato preso in considerazione diverse altre volte nell’ultimo anno, hanno detto le fonti, ma è stato respinto ogni volta.



Israele ha preso la sua decisione fatale mercoledì sera, prima che Netanyahu dovesse lasciare Israele per New York per parlare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In quel momento, l’Amministrazione Biden stava proponendo un piano di cessate il fuoco di 21 giorni per il Libano, con alti funzionari della Casa Bianca che lasciavano intendere ai giornalisti che la tregua avrebbe avuto il sostegno israeliano. Quanto si sbagliavano. Questo round del conflitto che dura da decenni va a Israele. Ma se c’è una certezza sul medio oriente, è che anche con la deterrenza israeliana ripristinata, ci attendono combattimenti ancor più terribili.



