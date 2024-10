L'attacco dell'Iran contro Israele è imminente

In medio oriente

La Casa Bianca ha detto che Teheran è pronto per un attacco missilistico contro lo stato ebraico: se lo fa, ci saranno "gravi conseguenze"

Secondo la Casa Bianca, l’Iran è pronto a lanciare un attacco missilistico contro Israele e Washington ha avvertito che ci saranno conseguenze. Il possibile lancio di missili arriverebbe pochi giorni dopo l’eliminazione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e l’inizio di un’operazione israeliana nel sud del Libano.



Gli Stati Uniti hanno confermato di essere pronti ad aiutare Israele a difendersi come è già accaduto ad aprile, quando Teheran ha sferrato un attacco combinato di missili balistici, da crociera e droni.



Un attacco dell’Iran era atteso da quando Israele ha ucciso Ismail Haniyeh, il capo di Hamas, mentre si trovava a Teheran per l’insediamento del presidente Pezeshkian. L’Iran aveva rimandato l’attacco. La Casa Bianca ha confermato: "Gli Stati Uniti hanno indicazioni che l’Iran si sta preparando a lanciare un attacco imminente contro Israele. Stiamo attivamente supportando i preparativi difensivi per difendere Israele. Un attacco diretto dall’Iran contro Israele avrà gravi conseguenze per l’Iran".

