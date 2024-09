Ucciso il capo di Hamas in Libano. Israele bombarda il centro di Beirut

Per la prima volta dal conflitto del 2006, lo stato ebraico colpisce il centro della capitale libanese. Tre dirigenti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina sono morti. Le condizioni di Tel Aviv per un cessate il fuoco. E Washington rafforza la sua presenza militare

Hamas ha annunciato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el Amin, è stato ucciso in uno degli attacchi israeliani nel sud del paese. L'Aeronautica militare israeliana ha detto anche di aver colpito la notte scorsa il complesso dell'ex scuola Abu Jafar Al Mansour, nel nord della Striscia di Gaza, al cui interno si trovava "un centro di comando e controllo" di Hamas.

Mentre il Consiglio della Shura di Hezbollah, l'organismo decisionale centrale del gruppo jihadista libanese, ha scelto Hashim Safi al Din per sostituire Hassan Nasrallah, Israele continua ad attaccare in Libano. Nella notte tra domenica e lunedì un drone dello stato ebraico ha colpito, per la prima volta dal 2006, nel centro di Beirut (negli scorsi giorni Israele si era limitata a bombardare aree periferiche). L'obiettivo era un appartamento nel quartiere Kola. Nel raid sono morti tre dirigenti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, gruppo politico e militare di orientamento marxista attivo in Cisgiordania e Libano: secondo quanto riferito dalla stessa organizzazione, i membri uccisi nell'attacco sono Muhammad Abdel Aal, capo del dipartimento di sicurezza militare del Fplp, Imad Awda, comandante militar e del Fplp in Libano, e Abdul Rahman Abdel Aal. L'Idf ha lanciato nella notte anche un attacco alla valle della Bekaa contro varie postazioni lanciarazzi ed edifici dove erano conservate le armi degli islamisti libanesi.

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha comunicato a oltre 25 suoi omologhi che Israele non accetterà un cessate il fuoco in Libano senza che Hezbollah si allontani dal confine con Israele e resti disarmato a nord del fiume Litani. Complessivamente, nei bombardamenti degli ultimi giorni Israele sostiene di aver ucciso una ventina di importanti membri di Hezbollah, alcuni dei quali molto vicini allo stesso Nasrallah.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ordinato alla portaerei Uss Abraham Lincoln e ai cacciatorpedinieri del suo gruppo di attacco di restare in Medio Oriente, appena un mese dopo averli dirottati nella regione mentre dovevano essere dispiegati nel Pacifico, e che l'Uss Wasp Amphibious Ready Group /Marine Expeditionary Unit continui a operare nel Mediterraneo orientale.