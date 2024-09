Così Israele ha eliminato Nasrallah. Un piano congegnato per mesi

L'Idf ha deciso di colpire il capo di Hezbollah perché riteneva che ci fosse poco tempo prima che sparisse di nuovo, hanno detto tre alti funzionari israeliani al New York Times. Un possibile nome per la successione, secondo fonti israeliane: Hashim Safi Al Din

L'esercito israeliano ha confermato sabato mattina che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato ucciso in un attacco notturno dell'aviazione israeliana nel quartiere Dahiyeh, a Beirut. Secondo tre alti funzionari della difesa israeliani, che hanno parlato a condizione di anonimato con i giornalisti del New York Times, i vertici dello stato ebraico erano a conoscenza della posizione di Hassan Nasrallah da mesi e hanno deciso di colpirlo adesso perché ritenevano di avere solo una breve finestra di opportunità prima che scomparisse in un altro luogo.

Gli agenti di Hezbollah hanno trovato e identificato il corpo di Nasrallah sabato mattina, insieme a quello di Ali Karaki, il numero tre nella gerarchia dell'organizzazione sciita, che era a capo del comando sud e responsabile delle attività militari nel Libano meridionale. Per ucciderlo, secondo due dei funzionari sentiti dal quotidiano americano, Israele ha sganciato più di 80 bombe per diversi minuti. Secondo due funzionari, l'operazione era stata pianificata all'inizio della settimana, quando i leader politici israeliani avevano parlato con le loro controparti americane della possibilità di un cessate il fuoco in Libano e prima ancora che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lasciasse Tel Aviv per New York, dove avrebbe tenuto un discorso alle Nazioni Unite.

La successione (possibile) a Nasrallah

Tutti e tre i funzionari hanno detto che Hashim Safi al Din, cugino di Nasrallah, che è un personaggio chiave nel lavoro politico e sociale del movimento, era uno dei pochi leader anziani di Hezbollah rimasti ancora in vita a non essere presente sul luogo dell'attacco. E hanno aggiunto che Safi al Din, a lungo considerato un potenziale successore di Nasrallah, potrebbe essere annunciato a breve come nuovo capo di Hezbollah, cioè potrebbe guidare il Consiglio esecutivo,

Safi al Din, 59 anni, supervisiona gli affari politici di Hezbollah. Siede anche nel Consiglio della Jihad, che gestisce le operazioni militari del gruppo. Il Dipartimento di stato americano lo ha designato come terrorista nel 2017. A giugno ha minacciato una grande escalation contro Israele dopo l’uccisione di un altro comandante di Hezbollah. Safi al Din è un esponente religioso, come lo era Nasrallah, e indossa il turbante nero a indicare la discendenza dal profeta Maometto. I suoi legami famigliari, la sua somiglianza fisica con Nasrallah e il suo status religioso, sarebbero tutti fattori a suo favore per la successione.

Hasim Safi al Din ha trascorso anni in Iran, per studiare a Qom, centro dell’istruzione religiosa sciita. I suoi stretti legami con Teheran si sono consolidati nel 2020, quando suo figlio Rida ha sposato Zainab Suleimani, figlia del generale Qassem Suleimani, comandante della Forza Quds iraniana ucciso in un attacco americano.