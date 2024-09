Quasi un Nobel per la Pace: Zelensky premiato dal Golden Plate Award

Il presidente ucraino ha ricevuto il premio dell’American Academy of Achievement “per l'ingegno, che può realizzarsi solo in condizioni di libertà”

Alla cerimonia di premiazione dell’American Academy of Achievement che si è svolta a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto il Golden Plate Award: è un premio che viene assegnato da sessant’anni a statisti, scienziati, artisti, scrittori, imprenditori e leader pubblici per il loro contributo allo sviluppo dell’umanità. Zelensky è negli Stati Uniti per presentare il suo Piano di vittoria, e anche oggi sul palco ha parlato dell’aiuto fondamentale degli alleati dell’Ucraina, in difesa della libertà: “Questo dovrebbe essere il nostro risultato comune, la vittoria della libertà senza compromessi a scapito della libertà. (…) Il mondo di oggi non ci permette di perdere una sola battaglia quando da una parte c’è la libertà e dall’altra c’è tutto ciò che non augureremmo mai ai nostri figli. Abbiamo tutti bisogno della vittoria. E sappiamo tutti perché”. Il Golden Plate Award va al presidente ucraino “per l'ingegno, che può realizzarsi solo in condizioni di libertà”: non è un Nobel, ma è stato assegnato ai presidenti degli Stati Uniti come Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush Sr., Bill Clinton, Barack Obama, e a vincitori di premi Nobel e premi Pulitzer.