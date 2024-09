A Pokrovsk si rischia molto, ma Mosca ha poco tempo per sfondare

Dopo che l'Ucraina ha lanciato l'operazione Kursk il 6 agosto, spostando i combattimenti in territorio nemico, la Russia non solo non ha indebolito le sue azioni offensive nel Donbas, ma ha intensificato l'attacco nella regione di Donetsk. Conversazione con un militare ucraino

Kyiv. Descrivendo la situazione nel Donbas, un militare ucraino di stanza nella direzione Pokrovsk dice al Foglio che le cose vanno molto peggio di quanto si possa immaginare: “Ci sono giorni in cui il nemico avanza circa un km al giorno. Non accadeva da molto tempo”. Dopo che l’Ucraina ha lanciato l’operazione Kursk il 6 agosto, spostando i combattimenti in territorio nemico, la Russia non solo non ha indebolito le sue azioni offensive nel Donbas, ma ha intensificato l’attacco nella regione di Donetsk. Recentemente, l’esercito russo è riuscito a catturare quasi completamente Novogrodivka, una città situata a soli 10 chilometri da Pokrovsk, una città industriale con una popolazione di circa 40 mila persone. Mantenere Pokrovsk sotto il controllo ucraino è importante soprattutto perché è il più grande snodo ferroviario e dei trasporti nella parte occidentale della regione di Donetsk. Se la città venisse occupata dalla Russia, sarebbe un duro colpo per l’intera logistica dell’esercito ucraino nel Donbas. Pertanto, i soldati di Putin hanno fretta di avanzare in questa direzione.



L’attacco dell’esercito ucraino nella regione di Kursk non ha cambiato i piani di Mosca: “Le riserve del Donbas non sono ancora state trasferite in Russia per rafforzare la difesa dei territori di confine”, afferma l’esperto militare Vladislav Seleznev, ricorda che, dopo aver lanciato la cosiddetta “operazione speciale” nel febbraio 2022, Putin ha deciso di usare tutte le sue forze per occupare completamente i territori delle regioni di Donetsk e Luhansk. Luhansk è già quasi completamente occupata. Nel Donetsk, per la Russia, le cose sono andate molto peggio. Durante i due anni e mezzo della grande guerra, l’esercito non è ancora riuscito a raggiungere i confini amministrativi della regione: “Ma dopo lo sfondamento della testa di ponte Ocheretinsky quest’estate, ha avuto l’opportunità di andare avanti rapidamente”, dice Seleznev. Pokrovsk si trova vicino al confine con la regione di Dnepropetrovsk, quindi se venisse occupata, la Russia potrebbe iniziare a spingere in un’altra regione dell’Ucraina e il tempo per realizzare il piano è poco, sottolinea Seleznev: “Sebbene la velocità di avanzata dell’esercito russo in agosto sia stata significativamente più elevata rispetto ai mesi precedenti, se non riuscirà a sviluppare il suo attuale successo nel prossimo mese e mezzo, la situazione non sarà più a favore della Russia.



È sempre molto difficile attaccare una città industriale, per farlo, Mosca distruggerà prima tutti gli edifici residenziali con l’aiuto dei raid aerei. La Russia lo ha già fatto a Bakhmut e Avdiivka. Parallelamente cercherà di cacciare l’esercito ucraino dalle zone industriali: “Gli impianti industriali sono sempre un luogo molto conveniente per condurre operazioni di difesa”, spiega Seleznev. Pertanto, nonostante l’attuale svolta delle forze russe, la battaglia per Pokrovsk potrebbe protrarsi a lungo. L’evacuazione dei civili da Pokrovsk e dalle zone circostanti è già in corso. I residenti lasciano le loro case in auto, autobus e treno. Dal 2 settembre tutte le filiali bancarie a Pokrovsk sono chiuse.



“La situazione nel Donbas è peggiorata drasticamente, anche a causa degli errori del comando ucraino”, afferma tristemente un operatore di droni che si batte in questa direzione. La Russia continua ad agire come durante l’attacco a Bakhmut e Avdiivka, usando nell’attacco un numero enorme di persone e attrezzature, “dimostrando che il numero delle perdite non è importante, conta soltanto il risultato”, spiega un soldato. Nonostante conoscesse la tattica, l’Ucraina era poco preparata. “Sul terreno, il coordinamento tra le unità soffre; la gestione militare non tiene conto di tutti i fattori che potrebbero aiutare a costruire una linea di difesa”, lamenta il soldato che accetta di parlare a condizione di rimanere anonimo. Se l’anno scorso il problema principale era la carenza di droni, ora, secondo lui, non ci sono abbastanza persone. La situazione con la fanteria è particolarmente grave: “Molti fanti ucraini motivati ​​sono già stati uccisi o feriti o trasferiti ad altre unità”, dice il soldato. E quelli che ora combattono nella fanteria sono stanchi, esauriti o sotto choc. “Quando una persona è rimasta in una trincea per 3 giorni, il quarto 4 giorno non capisce più nulla”, spiega il militare. La sua preoccupazione principale è che se il fronte nel Donbas continua a sgretolarsi, il morale dei soldati ucraini potrebbe andare in pezzi, qualsiasi sconfitta li demotiva notevolmente. Per rilanciare il fronte occorrono nuove brigate e rinforzi: “Abbiamo davvero bisogno di persone”, dice. Tuttavia, il comando militare ucraino ha già tratto alcune conclusioni e ha trasferito la brigata offensiva Kara-Dag della Guardia nazionale ucraina nella direzione di Pokrovsk.



Per stabilizzare la situazione nel Donbas e ridurre il numero di attacchi missilistici russi in tutta l’Ucraina, i funzionari ucraini continuano a chiedere ai partner occidentali il permesso di colpire con armi a lungo raggio sul territorio russo. Il ministro della Difesa Rustem Umerov, durante una visita a Washington, ha detto alla Cnn che Kyiv ha fornito agli Stati Uniti un elenco di obiettivi in ​​Russia che vorrebbe attaccare con i missili americani Atacams. “Un duro colpo per le risorse russe è la creazione di opportunità per noi”, sottolinea Vladislav Seleznov sottolineando che sono le risorse il fattore chiave che influenza il campo di battaglia.