Afd a valanga. Ecco i risultati regionali che metteranno di nuovo in crisi Scholz, dopo le europee

Il partito d'ultradestra è primo in Turingia e si gioca il primato in Sassonia. Male i partiti che guidano il governo federale. I Liberali fuori da tutti e due i parlamenti. L'estrema sinistra oltre il 10 per cento

Non arrivano buone notizie per la coalizione al governo in Germania dalla Turingia e dalla Sassonia. Nelle elezioni dei due stati federali l'AfD ha ottenuto moltissimi voti da parte degli elettori. È il primo partito in Turingia, almeno secondo i primi exit poll diffusi dalla rete televisiva statale Zdf, con il 33,5 per cento. E in Sassonia sì gioca il primo posto con la CDU, con oltre il 30 per cento delle preferenze. La Turingia è il primo stato federale che potrebbe esprimere un presidente dell'ultradestra.

In Sassonia l'AfD ha rivendicato la vittoria e la partecipazione al governo dello stato. Molto difficile che ciò possa accadere. La Cdu aveva escluso possibili alleanze con il partito di estrema destra nei giorni precedenti il voto e a risultati ufficiali inizierà a ragionare sui possibili alleanze. Per una coalizione con Spd e Verdi non ci dovrebbero essere i numeri, E così potrebbe essere presa in considerazione un'alleanza con il partito di Sahra Wagenknecht che ha aperto alla possibilità di formare un governo con i centristi.

Nei due stati anche l'estrema di sinistra di Wagenknecht è andata oltre le migliori aspettative superando il 10 per cento e soprattutto facendo meglio dell'Spd di governo. Molto male anche i Liberali che non entreranno in nessuno dei due parlamenti dei Länder. I Verdi entrano nel parlamento sassone ma non in quello turingio.