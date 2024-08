Israele, l'esercito libera un ostaggio in un tunnel di Gaza

Giornata di grande emozione in Israele ieri, martedì 27 agosto, per la liberazione dell'ostaggio Qaid Farhan al Qadi, 52 anni, trovato dall'esercito israeliano (Idf) in un tunnel a 25 metri sottoterra nel sud di Gaza dopo 326 giorni di prigionia. Farhan è uno dei sei beduini rapiti il 7 ottobre, nella comunità di Mivtahim, di cui due sono stati rilasciati durante la tregua di novembre. L'ostaggio israeliano è stato tratto in salvo vivo dalle truppe dell'Idf ieri mattina da un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale, ha annunciato l'Idf. Le immagini diffuse dall'esercito mostrano l'ostaggio liberato mentre viene trasportato in ospedale a Beer Sheva. L'esercito israeliano afferma di averlo salvato più di 10 mesi dopo che era stato catturato durante gli attacchi di Hamas che hanno scatenato la guerra.