Continua l'attacco di Putin contro l'Ucraina: nella notte missili e droni in diverse città

Nuovo attacco missilistico su larga scala per colpire le infrastrutture energetiche del paese. Ci sono almeno cinque morti e una decina di feriti

A poche ore da uno dei più grandi attacchi aerei su vasta scala dall'inizio della guerra, nella notte la Russia ha colpito ancora l'Ucraina con droni e missili. Almeno due persone sono morte in un attacco missilistico che nelle ultime ore ha colpito un albergo a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oltre all'hotel, l'attacco ha danneggiato anche alcuni negozi ed edifici.

Edifici colpiti nella notte a Kryvyi Rih (EPA/Dnipropetrovsk Regional State Administration)

A confermare il bilancio provvisorio è stato il capo dell'amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul, secondo quanto riporta The Kyiv Independent. Con una popolazione di circa 660.000 abitanti, Kryvyi Rih è la seconda città più popolosa dell'oblast di Dnipropetrovsk, dove nel complesso sono rimaste ferite altre cinque persone, ha detto il governatore della regione.

Anche Zaporizhzhia è stata colpita. Il governatore Ivan Fedorov ha denunciato l'uccisione di tre persone e il ferimento di altre cinque in un attacco con droni. Le vittime, ha precisato, sono tutti civili.

L'allarme antiaereo è suonato all'alba di martedì e sono state registrate esplosioni in diverse città. L'obiettivo del Cremlino è colpire centrali elettriche e infrastrutture correlate in tutto il paese, da Kyiv a Leopoli, da Kharkiv a Odessa a Sumy. Ieri gli attacchi hanno causato blackout in molte città e ucciso almeno sette persone.