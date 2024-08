L'attacco preventivo di Israele contro Hezbollah

I caccia israeliani hanno colpito simultaneamente le postazioni di lancio del gruppo nel sud del Libano. Perché hanno agito adesso e come cambia il negoziato al Cairo

Poco prima dell’inizio di shabbat, l’intelligence israeliana aveva avvisato che un attacco vasto da parte del gruppo libanese Hezbollah, contro tutto il territorio del paese, sarebbe stato questione di giorni. Eppure, mentre si rimaneva concentrati sul negoziato per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza, mentre si prestava attenzione alla disponibilità del premier israeliano Benjamin Netanyahu a cedere sulla questione dei corridoi di Filadelfi e Netzarim – il primo al confine tra la Striscia e l’Egitto, il secondo che taglia in due la Striscia dividendo il nord dal sud, entrambi cruciali per bloccare gli spostamenti degli uomini di Hamas e il traffico di armi che fluisce nei tunnel che arrivano fino all’Egitto – sembrava quasi che la minaccia di un attacco combinato a opera dell’Iran e dei suoi gruppi armati alleati, prima tra tutti Hezbollah, stesse sparendo sullo sfondo di una pressione diplomatica sempre maggiore e costante che portasse alla firma di un accordo. Nella realtà, però, mentre Teheran aveva dato segnali che il suo attacco non sarebbe più stato imminente, Hezbollah ha continuato a bersagliare il nord dello stato ebraico con raffiche dai cinquanta fino ai duecento lanci al giorno, dando prova di avere a disposizione un ampio arsenale per compiere il suo attacco e di essere pronto. In queste condizioni, Israele ha maturato l’idea di un attacco preventivo, che è stato portato a termine nelle prime ore di domenica mattina, quando i caccia israeliani (circa cento) si sono alzati in volo e hanno colpito simultaneamente migliaia di obiettivi di Hezbollah situati nella parte meridionale del Libano. Tsahal, l’esercito israeliano, ha definito l’operazione “preventiva” e ha detto che sono stati colpiti armamenti pronti a essere utilizzati per un attacco su vasta scala nel centro e nel nord di Israele.





L’attacco era stato già pianificato, ma Israele ha agito adesso perché avrebbe individuato dei preparativi di Hezbollah durante la notte per colpire in direzione di Tel Aviv, forse, secondo il sito ynet, contro il quartier generale del Mossad di Gilot.

Hezbollah ha risposto immediatamente, lanciando duecentodieci razzi e venti droni, diretti tutti nel nord di Israele. Il gruppo ha dichiarato che l’attacco poteva considerarsi concluso "per oggi" ed era parte della ritorsione promessa contro Israele per l’uccisione del comandante Fuad Shukr, consigliere del leader del gruppo Nasrallah, uomo che per anni si era mosso nell’ombra conoscendo e organizzando ogni attacco e ogni piano futuro contro lo stato ebraico.





Oggi proseguono gli incontri al Cairo per arrivare a un accordo tra Israele e Hamas, le alte cariche dell'intelligence israeliana sono presenti in Egitto, anche il direttore della Cia, BIll Burns, assiste ai negoziati, oltre ai funzionari egiziani e qatarini. La presenza di personalità di alto livello indica la serietà dell’incontro e la volontà di agire in fretta. La domanda che da venerdì tutti si pongono e se Hamas manderà una sua delegazione.