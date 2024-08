Cosa si sa degli accoltellamenti di Solingen

in Germania

Durante la festa cittadina, un uomo ha accoltellato diverse persone che assistevano a un concerto

Doveva essere un fine settimana di festa a Solingen, cittadina di centosessantamila abitanti nel Nord Reno-Westfalia, a merà strada circa tra Colonia ed Essen. I festeggiamenti per celebrare il 650esimo anniversario della città erano iniziati nel tardo pomeriggio di venerdì. È finito poco dopo quando un uomo ha accoltellato diverse persone. Tre sono morte, otto sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave. Il colpevole è in fuga.

I fatti

La tre giorni di festa a Solingen era iniziata con il "festival della diversità". La comunità locale aveva allestito palchi per concerti e spettacoli dal vivo in tre punti della città. Uno di questi era in pieno centro, nella piazza della Stadtkirche, nel Fronhof.

Erano le 21:45 circa, sul palco suonavano i Suzan Köcher's Suprafon, una band pop-rock di Dusseldorf che richiama le sonorità del rock americano degli anni Sessanta. È stato allora che un uomo ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a scagliarsi contro il pubblico che seguiva il concerto. Testimoni del servizio d'ordine dell'evento hanno detto che l'assalitore puntava alla gola degli uomini e delle donne in piazza. La questura di Düsseldorf non ha però ancora confermato lo svolgimento degli eventi poiché la deposizione dei testimoni è ancora in corso e molte cose sono ancora contraddittorie.

L'assalitore è riuscito a scappare; testimoni oculari hanno riferito al Solinger Tageblatt che è corso verso la strada principale ed è scomparso.

La polizia ha dichiarato di non avere informazioni attendibili sull'assalitore. Matthias Seitz, portavoce della polizia di Düsseldorf, ha messo in guardia dal credere alle voci sulla sua nazionalità: “Non sappiamo ancora nulla al riguardo, inoltre non ci sono informazioni su dove si trovi attualmente l’autore del reato”.