Kyiv cattura militari nel Kursk: servono a far tornare i suoi uomini

Dall'inizio della controffensiva in territorio russo, i prigionieri dell'esercito ucraino sono più di mille secondo fonti non ufficiali. Ora, grazie agli scambi con Mosca, la situazione dei soldati ucraini in prigionia dal 2022 può cambiare

Kyiv. La mattina del 14 agosto, il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Alexander Syrsky, ha riferito al presidente Volodymyr Zelensky dell’avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk. Secondo Syrsky, l’estensione dell’avanzata variava da uno a due chilometri in diverse aree. Ieri mattina sono stati catturati più di 100 militari russi. “Sono grato a tutti i soggetti coinvolti. Ciò accelererà il ritorno a casa dei nostri cittadini”, ha risposto il presidente a questo rapporto. Dall’inizio dell’operazione Kursk, ogni giorno sui social network compaiono molti video di prigionieri di guerra russi catturati durante l’offensiva. Zelensky parla di “centinaia” di persone. Secondo informazioni non ufficiali, il numero dei prigionieri russi supera le mille persone. L’operazione Kursk ha provocato una tempesta di emozioni tra i parenti dei prigionieri di guerra ucraini, che la Russia tiene nelle sue carceri e nei centri di custodia cautelare. “Spero davvero che un numero così elevato di prigionieri permetta all’Ucraina di dare una svolta decisiva nei negoziati di scambio”, dice al Foglio Anastasia Savova: suo padre è stato catturato a Mariupol nel 2022. Ogni soldato russo catturato, sia esso coscritto o a contratto, è molto importante per gli scambi futuri.

E se l’Ucraina riesce a catturare personale militare di alto rango o prezioso per la Russia durante l’operazione, ciò aumenterà ulteriormente le possibilità che avvengano scambi. Di solito il personale di valore viene scambiato con un numero più elevato di prigionieri. Anastasia dice che suo padre era tenuto prigioniero proprio nella regione di Kursk. Ma la scorsa settimana ha visto messaggi sui social russi secondo cui la Russia sta portando via prigionieri ucraini dalla regione di Kursk. “Non so dove sia adesso”, dice.

I parenti dei prigionieri di guerra ucraini lottano altruisticamente per la liberazione dei loro cari, anche se capiscono che tutto dipende dalla Russia, che spesso blocca gli scambi. Hanno trovato organizzazioni che uniscono i parenti dei prigionieri e organizzano azioni di strada. Anche il marito di Olga Kurtmallayeva è stato catturato a Mariupol nel 2022, dopo di che ha creato l’organizzazione “Unione delle famiglie dei prigionieri di guerra 501”. 501 è il numero del battaglione dei Marines in cui prestava servizio. Lo stato emotivo dei famigliari dei prigionieri di guerra ucraini è ora estremamente difficile, ammette. “Più di due anni di prigionia sono tanti”, dice Olga. E quando i corpi dei prigionieri morti a causa delle torture vengono restituiti all’Ucraina, ciò spaventa ancora di più i parenti, spiega. Esistono ampie prove del fatto che la Russia non rispetta la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra: il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, Danielle Bell, in un’intervista al canale televisivo olandese NOS, ha dichiarato che il 95 per cento dei prigionieri di guerra ucraini in Russia sono soggetti a tortura.

Olga Kurtmallayeva ha sentimenti contrastanti riguardo all’operazione nella regione di Kursk. Da un lato, è una gioia sapere dell’offensiva. Dall'altro, la moglie di un marine, che oltre a lottare per la liberazione del marito lotta anche contro un cancro avanzato, teme che ora tutte le trattative tra Ucraina e Russia sugli scambi si interrompano: Mosca si vendicherà dell’Ucraina per l’offensiva e potrebbe farlo in modo meschino. “Le persone che non sono coinvolte negli affari militari sono contente dell’operazione, ma siamo seduti sulle spine”, dice. La sua organizzazione comunica con le agenzie governative ucraine che partecipano al processo di scambio di prigionieri. La cosa più difficile per lei in questo processo è frenare le sue emozioni e mantenere la mente fredda. “L’Ucraina sta davvero lottando per il ritorno del suo popolo, ma spesso non riesce a raggiungere un accordo con la Russia perché questa non lo vuole”, afferma tristemente la moglie del difensore di Mariupol.

A giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che c’erano circa 6,5mila soldati ucraini prigionieri in Russia e 1,3mila prigionieri russi in Ucraina. Ma Dmitri Lubinets, il commissario ucraino per i diritti umani, parla di 14mila ucraini tenuti in cattività. Dopotutto, la Russia detiene nelle sue carceri e nei centri di custodia cautelare non solo personale militare, ma anche civili provenienti dall’Ucraina. Per esempio, più di due anni fa, il giornalista ucraino Dmytro Khylyuk è scomparso. È stato rapito dai soldati russi durante l’occupazione della regione di Kyiv nel marzo 2022. Solo nel 2024 la Russia ha confermato ufficialmente che Khylyuk era in prigionia.

Dall’inizio della guerra sono già avvenuti 54 scambi tra i paesi in guerra. L’Ucraina è riuscita a riportare a casa 3,4 mila persone, ma molti ucraini rimangono prigionieri, con rischi elevati per la loro vita e la loro salute. Olga Adrianova, rappresentante dell’Associazione delle famiglie dei difensori dell’Azovstal, ricorda che il 29 luglio 2022, in una colonia correzionale a Elenovka vicino a Donetsk, a seguito di un’esplosione notturna, sono stati uccisi più di 50 prigionieri di guerra ucraini. “È stata un’esecuzione dimostrativa e vile”, non ha dubbi. Ogni domenica, i parenti dei prigionieri di guerra ucraini tengono una manifestazione per le strade di Kyiv, alla quale prendono parte 1,5mila persone. Adrianova è sicura che la società ucraina non dimentica coloro che, mentre difendevano il paese, sono stati catturati.

L’operazione nella regione di Kursk potrebbe migliorare la percentuale di prigionieri russi nelle mani dell’Ucraina e riavviare il processo di scambio. “Credo che questo accelererà tutto e papà tornerà a casa”, dice Anastasia Savova.