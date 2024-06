Il senso del Borussia Dortmund per armi e difesa

Il nuovo sponsor della finalista di Champions Leauge è il riflesso di un mondo che cambia

A pochi giorni dalle elezioni europee, e giusto alla vigilia della Champions League, scoppia in Germania un caso “politico” insolito tra calcio e armi, che rivela come sta cambiando l’umore dei tedeschi sul tema della difesa. Mercoledì il Borussia Dortmund, squadra del Bundesliga, ha annunciato un accordo di sponsorizzazione con Rheinmetall, uno dei maggiori produttori di armamenti europeo. Di fronte alle critiche di pacifisti e tifosi, l’associazione dell’industria tedesca della difesa ha spiegato che la sponsorizzazione “è un modo per trasmettere a un’ampia fascia della popolazione la sensazione che le armi per preservare la nostra sicurezza e la pace non sono qualcosa di sgradevole, ma fanno semplicemente parte della nostra realtà sociale”. E un esponente del governo federale, il ministro dell’economia Robert Habeck, pur mostrandosi sorpreso, ha aggiunto: “Sappiamo e purtroppo dobbiamo ammettere che ci troviamo in un mondo diverso, più minaccioso”.

Per Habeck, la pur comprensibile riluttanza nei rapporti pubblici con l’industria della difesa “non è più sostenibile e corretta”. Anche perché, come osserva il quotidiano Handelsblatt che per primo ha dato la notizia, dopo l’attacco russo all’Ucraina, il governo tedesco ha stanziato 100 miliardi di euro per potenziare le forze armate nazionali e anche la Rheinmetall ha usufruito di questo pacchetto.

Per i partiti di sinistra, lo sport dovrebbe connettere i popoli e le persone e “un contratto pubblicitario con un’azienda corresponsabile delle peggiori invalidità, sofferenze e morti causate dalla produzione di armi non può rappresentare un modello nel mondo dell’educazione fisica”. Vero è che pallone e carrarmati non dovrebbero andare troppo d’accordo e che solo l’accostamento visivo ha scatenato in Germania una campagna satirica con fotomontaggi etc, ma è innegabile che la vicenda rivela i tempi che cambiano tanto più che il popolo tedesco si sta esprimendo a maggioranza a favore dell’aumento della spesa per la difesa come risulta dagli ultimi sondaggi.