Le ultime immagini di Raisi a bordo dell'elicottero che è precipitato al confine con l'Azerbaijan

Un video diffuso dalle agenzie di stato iraniane mostra il presidente Ebrahim Raisi, il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e il loro entourage a bordo dell’elicottero che di lì a poco sarebbe caduto in una località al confine con l’Azerbaigian. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell'incidente potrebbero essere le forti piogge e la fitta nebbia. Non ci sono però conferme su cosa sia realmente accaduto. Raisi era stato in Azerbaigian domenica mattina presto per inaugurare, insieme al suo omologo di Baku, Ilham Aliyev, una diga sviluppata congiuntamente al confine tra i due paesi.