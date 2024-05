Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto

La tv di stato iraniana ha confermato la morte del presidente e del ministro degli Esteri Amir-Abdollahian nell'incidente del loro elicottero che era disperso da ieri

La televisione di stato iraniana ha confermato la morte del presidente, Ebrahim Raisi, nell'incidente che ha coinvolto l'elicottero presidenziale domenica. Assieme a lui viaggiava anche il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian. Erano di ritorno da una visita nella regione nordoccidentale della Repubblica islamica al confine con l'Azerbaigian, dove avevano inaugurato una diga assieme al presidente azero, lham Aliyev.

Della dinamica dell’incidente si sa ancora poco: il convoglio stava tornando a casa nella nebbia, sorvolando la provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale, quando ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza complicato. Gli elicotteri e gli aerei iraniani sono vecchi e per via delle sanzioni internazionali Teheran fa fatica a trovare sul mercato i pezzi di ricambio che servono a fare una manutenzione costante.

Le squadre di soccorritori sono arrivate sul posto subito e poi si sono aggiunte anche missioni turche. L'Unione europea ha messo a disposizione gli strumenti satelittari per cercare di localizzare l'elicottero. Per ore si sono rincorse notizie e smentite, mentre il buio, la pioggia e le basse temperature rendevano le ricerche sempre più complicate.

Sono circolate moltissime immagini che mostravano le operazioni di localizzazione così come i fuochi d'artificio in molte parti dell'Iran per festeggiare, almeno così si è detto, la morte del "macellaio di Teheran", come era chiamato dagli iraniani che avevano subito la sua repressione.

Des vidéos se multiplient en Iran les Iraniens fêtant par des feux d'artifice le crash de l'hélicoptère d' Ebrahim #Raïssi le président de la dictature des mollahs #Iran pic.twitter.com/7IiyaqplMr — Afchine Alavi (@afchine_alavi) May 19, 2024

Raisi aveva 63 anni, era stato eletto nel 2021 e ci si aspettava la sua ricandidatura alle elezioni del prossimo anno. Il suo nome però circolava anche tra i successori della Guida Suprema, che è la carica più importante nella gerarchia del regime iraniana: Ali Khameni, l'attuale Guida suprema, ha 85 anni.