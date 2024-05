La diplomazia cinese, oltre il cognac

Da un lato il cognac francese, e la minaccia di aumentare i dazi per ragioni politiche come già avvenuto in passato con il vino australiano. Dall’altro le indagini della Commissione europea sui sussidi statali ricevuti dalle aziende cinesi nei settori delle auto elettriche, delle turbine eoliche, dei pannelli solari, dei dispositivi medici, che avrebbero alterato il mercato. C’è stato soprattutto questo sul tavolo di discussione ieri all’Eliseo fra il leader cinese Xi Jinping, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, all’ombra di una potenziale guerra commerciale tra Bruxelles e Pechino e nel tentativo, da parte europea, di convincere la leadership cinese a fermare il proprio sostegno economico e politico alla guerra contro l’Ucraina della Russia di Putin. Due argomenti che in realtà si sovrappongono, come ha scritto ieri sul Monde il capolista socialista alle europee di giugno Raphaël Glucksmann, criticando Macron e il suo “realismo” basato su dati di realtà distorti: “Senza l’aiuto della Cina”, della sua strategia Made in China 2025 e della “doppia circolazione”, che “ mirano a sradicare le nostre capacità produttive in Europa”, scrive Glucksmann, “la Russia non sarebbe stata in grado di far fronte alle sanzioni occidentali e di organizzare un simile sforzo bellico”.

