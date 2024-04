Tajani dice che il G7 è stato un successo, ma ha vinto la cautela sull'Iran

Durante la conferenza stampa finale della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Capri, il presidente di turno, Antonio Tajani, oggi ha detto che se l’attacco di Israele contro l’Iran – in risposta ai missili e droni lanciati sabato scorso da Teheran contro lo stato ebraico – è stato contenuto, è stato anche per il frutto del lavoro politico del G7 che “serve a far migliorare il clima: voglio essere ottimista. L’obiettivo politico del G7 è la de-escalation”. Del resto la riunione della diplomazia dei grandi della Terra si è conclusa in modo piuttosto anomalo, con diversi cambi di programma e il segretario di stato americano, Antony Blinken, per tutta la notte di ieri impegnato con gli sviluppi della crisi e la risposta israeliana su Isfahan. Alla fine ci sono stati tre diversi comunicati finali. Uno dedicato alla situazione in medio oriente, uno al sostegno all’Ucraina, e l’ultimo sulle “sfide globali”.

