La giurista tedesca che ricorda agli smemorati dell'Aia cos'è Hamas

Berlino. “La rappresentazione portata dal Nicaragua è parziale e martedì vi diremo come siamo pienamente all’altezza delle nostre responsabilità”. Una dichiarazione asciutta con cui lunedì la Germania non ha nascosto il fastidio per l’accusa – gravissima – del Nicaragua. Il governo sandinista di Managua ha accusato quello di Berlino di essere complice di Israele nella sua presunta opera di sterminio del popolo palestinese. Tedeschi genocidi. Di nuovo. Da cui la richiesta urgente alla Corte internazionale di giustizia di imporre alla Germania uno stop alla vendita di armi a Israele come di riprendere gli aiuti all’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi sospettata di connivenza con i terroristi di Hamas.

