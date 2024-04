I sindaci di Istanbul e Ankara hanno costruito la sconfitta di Erdogan più pesante di sempre

Il successo dei due non è dovuto solo ai cinque anni di buona amministrazione, ma alla stanchezza e alla sofferenza di un elettorato che vive una grave crisi economica dal 2013, insofferente allo strapotere asfissiante dell'Akp e che vede in loro la possibilità di un auspicato cambio di regime

Istanbul. Ekrem Imamoglu, 53 anni, è l’unico politico turco che è riuscito a sconfiggere il partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, l’Akp, per ben quattro volte: nel 2014, quando vinse in un distretto di Istanbul precedentemente controllato dall’Akp; due volte nel 2019, perché dopo la vittoria del 31 marzo di quell’anno per soli 18 mila voti, Erdogan fece ripetere il voto e a giugno Imamoglu rivinse con un largo margine; e ora, domenica, stracciando l’ex ministro dell’Urbanizzazione e dell’Ambiente Murat Kurum, con un distacco abissale di dodici punti.