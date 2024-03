"I complimenti a Putin? Li hanno fatti solo Kim Jong-un, Xi Jinping e Salvini"

Il direttore Claudio Cerasa ospite di NonStopNews su Rtl 102.5: "In giro per il mondo solo tre persone hanno elogiato, in maniera più o meno diretta, le elezioni russe: il presidente della Corea del Nord, quello cinese e il vicepremier leghista"

