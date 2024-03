In Iran la guerra degli ayatollah a Instagram mette a rischio due milioni di giovani imprenditori

Due milioni di giovani imprenditori e imprenditrici iraniani si sono inventati un lavoro digitale e oggi i loro guadagni dipendono dalla possibilità di usare una piattaforma in particolare: Instagram e la sua sezione shopping. Instagram come Facebook e Whatsapp fa parte del gruppo Meta di Mark Zuckerberg e la Repubblica islamica aveva formalizzato la decisione di chiudere la piattaforma nel paese due giorni dopo l’inizio della protesta Jin, Jiyan, Azadi (donna, vita, libertà) nel settembre del 2022 in cui Mahsa Jina Amini è morta mentre era in custodia della polizia religiosa. In teoria le reti virtuali Vpn, che tutti i giovani iraniani conoscono, permettono di geolocalizzarsi in un paese diverso dall’Iran e così di scavalcare la censura, ma le autorità hanno escogitato nuovi metodi per ostacolare la generazione dissidente e le sue influencer.

