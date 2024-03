Conseguenze di tipo haitiano per un programma demenziale. Ecco perché Trump non ce la può fare

Continuo a pensare che Trump alla fine non ce la possa fare. La lezione di Haiti è chiara. Il caos è il vero nemico di ogni società, è un fattore di dissoluzione che porta al collasso tutto, ospedali, scuole, redditi, lavoro, pace e sicurezza. Le conseguenze ovvie di un programma folle come quello che Trump bandisce nelle sue apparizioni pubbliche sono di tipo haitiano, sono la prospettazione di una guerra civile permanente. Se il capo di una gang haitiana, chiamato Barbecue, può invadere e chiudere l’aeroporto, può impadronirsi della capitale dello stato, può ergersi a tutore dei forgotten men gettandoli in una miseria più nera del nero, se tutto questo è possibile lo si deve alla scomparsa della norma, al fatto che il parlamento è chiuso, le forze di polizia e l’esercito non rispondono più ai comandi. Il caos è questo “lago di merda” che secondo il suo ingegnere capo, Mister Bannon, è l’habitat naturale della campagna elettorale del suo capo o ex capo, e il segreto del suo successo.

