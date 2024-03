I lepenisti scelgono un filorusso per il confronto con gli altri candidati

Era il 2019 quando la Dgsi, l’intelligence interna francese, compilò una nota sulle reti di influenza del Cremlino in Francia. Il documento, rivelato all’epoca da Mediapart a poche settimane dalle elezioni europee, mise in luce il ruolo centrale di Thierry Mariani e dell’associazione che presiedeva dal 2012, Dialogue franco-russe. L’ex ministro dei Trasporti di Sarkozy, oggi eurodeputato del Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen, era un habitué dei viaggi Parigi-Mosca, con ottime entrature nell’orbita putiniana, tanto da essere chiamato nel 2018 nel Donbas occupato come “supervisore” delle “elezioni”, giudicate illegali dalla comunità internazionale. Mariani, oggi, non solo non è stato allontanato da Rn, partito che dall’invasione russa dell’Ucraina si arrabatta per negare ogni legame con Vladimir Putin: è anzi al centro del palcoscenico, a tal punto che il prossimo 14 marzo, in occasione del primo dibattito tra i candidati alle europee di giugno organizzato a Strasburgo dal canale Public Sénat, sostituirà il capolista Jordan Bardella. La notizia è stata rivelata ieri da Libération.

