Cosa ci dice della California e della lotta al crimine la vittoria del procuratore Gascón

Il Super Tuesday non sono solo le primarie presidenziali, così come a novembre non si vota solo per la Casa Bianca. Ogni ciclo elettorale rinnova Congresso e parlamenti locali. In mezza America martedì sono stati selezionati i nomi che si scontreranno in autunno per ruoli con meno visibilità, ma estremamente importanti per il funzionamento del paese. Tra le corse più interessanti c’è stata quella del district attorney della contea di Los Angeles: parliamo dell’ufficio della procura più grande degli Stati Uniti, quasi dieci milioni di persone, più di tutto il Portogallo. Responsabile della legge federale a livello locale al momento è George Gascón, che nei mesi scorsi si è trovato contro decine di sfidanti – cosa rara, quando c’è un incumbent. Ancora più strano è che cinque dei candidati che l’hanno sfidato lavorano nel suo ufficio, sono procuratori che operano direttamente sotto di lui. Si aggiungono poi una manciata di giudici locali, procuratori federali, avvocati vari. Una scheda elettorale affollatissima, unita nel definire Gascón inadatto al suo ruolo.

