Kyiv libera pezzi di cielo. C'è aria di F-16

Ieri Kyiv ha rivendicato di aver abbattuto due aerei russi in dodici ore. E’ cambiato qualcosa nei cieli ucraini perché l’aviazione locale non era mai stata capace di infliggere danni alle armi più preziose di Vladimir Putin a questo ritmo. Le ipotesi sono due. La prima è che le spie e i soldati ucraini abbiano trovato un modo relativamente sicuro per muovere i sistemi di contraerea occidentali (soprattutto i sistemi missilistici americani Patriot) portandoli sempre più vicini alla linea del fronte senza metterli in pericolo. La seconda è che sia arrivata un’arma nuova che non è ancora stata annunciata al pubblico perché in guerra si usa così – non si spreca il vantaggio dell’effetto sorpresa e non si dà al nemico il tempo di organizzarsi. In questo secondo caso la prima indiziata è l’arma più pregiata che l’occidente abbia mai promesso all’Ucraina: gli aerei americani F-16. A dicembre gli F-16 assicurati dall’Olanda erano pronti per partire e, dal principio, il patto era che l’aviazione di Kyiv avrebbe ricevuto i nuovi caccia potenti e moderni entro la prima metà del 2024.

