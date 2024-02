Lo spettacolo antisemita al teatro Bataclan di Parigi

L’urlo "Free Palestine" in uno dei luoghi del dolore francese è "una profanazione", secondo molti utenti social. "Queste persone non hanno rispetto per le vittime che sono morte lì dentro", ha reagito Patrick Jardin, padre di una vittima dell’attentato di nove anni fa

Nel luogo dove il 13 novembre 2015 un commando di jihadisti ha assassinato 90 persone, il pubblico che lo scorso 10 febbraio assisteva al concerto del duo siro-tedesco Shkoon ha urlato “Free Palestine, Free Palestine”, mentre risuonava “Yamma mwel el hawa”, una canzone palestinese il cui testo recita: “Preferirei essere accoltellato che vivere sotto il giogo dei farabutti” (gli israeliani, ndr). Al Bataclan, la sala concerti che nove anni fa è stata teatro di uno dei peggiori massacri della recente storia francese, è andato in scena uno spettacolo raccapricciante, “una profanazione” secondo molti utenti che su X hanno commentato il video che testimonia l’accaduto. “Queste persone non rispettano nulla, non hanno rispetto per le vittime che sono morte lì dentro”, ha reagito Patrick Jardin, padre di una delle vittime dell’attentato del Bataclan. A suscitare ulteriori polemiche è il fatto che all’origine della diffusione del filmato ci sia la moglie di un giornalista del Monde, perseguita dalla giustizia per aver pubblicato il disegno di un parapendio la sera del pogrom del 7 ottobre.