In Colombia la sinistra assedia i giudici

Donald Trump è all’esame della Corte Suprema per l’assalto a Capitol Hill, a Bolsonaro è stato revocato il passaporto mentre vari suoi collaboratori venivano arrestati, ma mentre che due ex-presidenti di destra sono sotto indagine per golpismo, sempre nelle Americhe, un presidente in carica di sinistra sta facendo cose dello stesso genere. La Corte Suprema di Giustizia della Colombia ha infatti denunciato il “blocco violento e illegale” della sua sede a Bogotá, al termine di una giornata di manifestazioni di varie migliaia di sostenitori del presidente Gustavo Petro, che hanno marciato in diverse grandi città per chiedere la nomina di un nuovo Procuratore generale al posto di Francisco Barbosa. Il presidente lo accusa di remargli contro: in effetti Barbosa sta indagando sulle donazioni fatte da un sindacato di insegnanti alla sua campagna elettorale, e a gennaio il suo figlio maggiore Nicolás Petro è stato incriminato per aver ricevuto fondi dai narcotrafficanti per finanziare la campagna presidenziale del 2022.

