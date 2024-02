La “principale banca cinese” usata dai russi per aggirare le sanzioni tronca con Mosca. E' stato Biden

“La principale banca cinese usata per importare beni in Russia ha sospeso tutti gli accordi con la Federazione”, titola il secondo giornale economico di Mosca. E' la conseguenza diretta delle sanzioni secondarie (quelle che fanno più male) imposte dagli Stati Uniti a dicembre

“La principale banca cinese usata per importare beni in Russia ha sospeso tutti gli accordi con la Federazione russa”, titolava ieri il Vedomosti, il secondo giornale economico di Mosca. Significa che la nuova punizione imposta da Joe Biden alla fine di dicembre, che sul Foglio avevamo chiamato “la sanzione micidiale contro Putin”, produce i suoi effetti. Le sanzioni secondarie sono più efficaci di quelle primarie perché minacciano gli istituti di credito con l’espulsione dal sistema finanziario americano, che è ancora in buona sostanza quello mondiale. Un’eventualità molto temuta anche dalle banche cinesi o turche, che fino a quando sono state in vigore soltanto le sanzioni primarie (che impegnano le persone e le organizzazioni dei paesi che le hanno sottoscritte) avevano continuato, e spesso aumentato, i propri scambi con la Russia.