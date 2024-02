Una pornostar americana celebra l'Iran

La pornostar americana Brittni Rayne Whittington, in arte “Whitney Wright”, è a Teheran con l’hijab in testa e con le braccia e le gambe coperte da abiti lunghi e scuri per testimoniare che la Repubblica islamica è più libera dell’occidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE