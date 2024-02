Fra party, galere e nessun comizio, a decidere le elezioni in Pakistan sarà come sempre l'esercito

Islamabad è in pieno fermento, dicono. Regine dei salotti e re delle istituzioni fanno lucidare l’argenteria a specchio per accogliere, come sempre, i più di duecento osservatori internazionali piombati in città per monitorare lo svolgimento dell’ennesimo “processo democratico” in salsa pachistana. Party elettorali e cene con fini analisti appartenenti all’intellighenzia locale sono in pieno svolgimento, le scuole sono state chiuse per una settimana e l’esercito dislocato a ogni angolo di strada per “garantire la sicurezza” dei cittadini che si recheranno alle urne. E, come potranno testimoniare i duecento osservatori, sono state prese le misure abituali per garantire elezioni libere e democratiche: giornalisti e media minacciati, picchiati e silenziati. Oppositori messi a tacere con le minacce, chiusi in galera con pretesti peregrini o neutralizzati in altri modi. Il divieto di assembramento emanato a singhiozzo in varie provincie per evitare comizi e manifestazioni, dimostranti picchiati e messi in galera.

