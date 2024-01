L'opzione articolo 7 con Orbán

Di fronte all’intransigenza di Viktor Orbán sul veto al pacchetto di aiuti finanziari da 50 miliardi di euro per l’Ucraina, gli altri capi di stato e di governo stanno pensando di schiacciare il bottone nucleare dell’Unione europea: privare l’Ungheria del diritto di voto usando l’articolo 7 del trattato per violazione sistematica dei valori fondamentali. Questa opzione – che a Bruxelles viene definita “nucleare”, perché è la sanzione più grave contro uno stato membro – è discussa in vista del vertice straordinario del primo febbraio. In quell’occasione, i leader dell’Ue cercheranno ancora una volta di convincere Orbán a togliere il veto che paralizza non solo gli aiuti all’Ucraina, ma anche l’accordo sulla revisione del bilancio 2021-27 per stanziare più risorse per le migrazioni e concedere più flessibilità nell’uso dei fondi europei.

