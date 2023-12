Il candidato ambasciatore d'Israele è troppo controverso. E l'Italia chiede di proporre un altro nome

Benny Kashriel, che è stato per 31 anni il sindaco dell’insediamento israeliano di Ma’ale Adummim, a est di Gerusalemme, non sarà il prossimo ambasciatore di Israele in Italia. Non se ne parla, dicono fonti informate al Foglio

È stato perfino il Quirinale, nella figura di chi dovrà accettare formalmente le credenziali del nuovo ambasciatore di Israele in Italia, cioè il capo dello stato Sergio Mattarella, a dire di no. E pure il ministro degli Esteri Antonio Tajani l’ha fatto presente esplicitamente durante una recente conversazione con il suo omologo israeliano Eli Cohen: Benny Kashriel, che è stato per 31 anni il sindaco dell’insediamento israeliano di Ma’ale Adummim, a est di Gerusalemme, non sarà il prossimo ambasciatore di Israele in Italia. Non se ne parla, dicono fonti informate al Foglio.