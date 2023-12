Il film di Netflix sull'attacco informatico da fine del mondo è più che verosimile

Una petroliera si avvicina lentamente a una spiaggia di Long Island. “E’ bellissima”, come dice il padre, fino a quando tutta la famiglia è costretta a scappare: la petroliera non si ferma, lentamente arriva sulla sabbia e tira giù tutto quello che trova, ombrelloni e asciugamani. I bagnanti si allontanano, alla distanza giusta per scattare qualche foto, poi tornano a casa. “Volevo leggere quello che è successo in spiaggia, ma il wi-fi non funziona”, ed è la seconda parte della frase a essere la più allarmante, non tanto l’immagine di una petroliera che si spiaggia sulla costa. Così inizia “Leave the World Behind”, “Il mondo dietro di te”, un film da qualche giorno disponibile su Netflix scritto e diretto da Sam Esmail, e basato sull’omonimo romanzo di tre anni fa scritto da Rumaan Alam (in italiano pubblicato da La nave di Teseo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE