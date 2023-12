Per il veto di Orbán su Kyiv c'è un piano B, ma lui forse si lascia comprare

Bruxelles. L’onore di una cena con il presidente francese, Emmanuel Macron. Una telefonata tra il suo ministro degli Esteri, Péter Szijjártó, e il consigliere del presidente ucraino, Andriy Yermak, per concordare un incontro con Volodymyr Zelensky. Una decisione a venire della Commissione per sbloccare 10 miliardi di euro per l’Ungheria. Il premier ungherese, Viktor Orbán, si farà convincere a togliere i suoi veti sul sostegno dell’Unione europea all’Ucraina come era sempre accaduto in passato? Oppure, per una volta, darà seguito alla sua minaccia di far fallire il Consiglio europeo del 14 e 15 ottobre? A una settimana dal vertice, funzionari e diplomatici a Bruxelles si interrogano. Da diverse settimane Orbán tiene in ostaggio l’Ue e l’Ucraina sul via libera ai negoziati di adesione, su un pacchetto da 50 miliardi di aiuti finanziari, sui finanziamenti per le forniture di armi con la Peace Facility e sul dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In due lettere al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il premier ungherese ha annunciato che, se l’Ucraina sarà all’ordine del giorno, il vertice fallirà. Ma c’è chi vuole essere ottimista. “Non dobbiamo essere eccessivamente preoccupati che faccia saltare tutto”, spiega un diplomatico, che scommette che tutto si risolverà appena dopo il Consiglio europeo.

